Звезда сериала Универ рассказала в Instagram несколько интересных фактов о себе. Анна Хилькевич удивила поклонников некоторыми из них.

Звезда сериала "Универ" рассказала в Instagram несколько интересных фактов о себе. Анна Хилькевич удивила поклонников некоторыми из них.Актриса призналась, чтооднажды провела Новый год с бомжем. Она до сих пор помнит ту ночь. Фолловерыпоинтересовались, ревновал ли ее муж. На это Анна Хилькевич ответила, что была тогдасвободна. Больше подробностей о странном случае из жизни девушки пользователисоцсети не дождались.Также артистка рассказала,что однажды она выиграла первое место в конкурсе на самый страшныйсмех, в ее кредо – "движение – жизнь". Кроме того, фанаты узнали, что АннаХилькевич очень впечатлительная, поэтому не может отпустить ситуацию сразу, амного раз прокручивает ее в голове.Свойственен актрисе и оптимизм. АннаХилькевич уверена, что у нее прекрасная зрительная память, но при этом оначасто забывает фильмы, которые посмотрела.Напомним, в конце августа прошлого года стала мамой во второй раз. Артистка подарила супругу бизнесмену Артуру Волковудочь Марию. Еще во время беременности актриса отмечала, что оченьпереживает из-за фигуры. Вынашивая ребенка, она набрала 15 килограммов.Однако уже черезнесколько месяцев пришла в отличную форму. Девушка опубликоваласнимки в купальнике, продемонстрировав подтянутое стройное тело.