Звезда сериала Универ рассказала в Instagram несколько интересных фактов о себе. Анна Хилькевич удивила поклонников некоторыми из них.
Звезда сериала "Универ" рассказала в Instagram несколько интересных фактов о себе. Анна Хилькевич удивила поклонников некоторыми из них.
Актриса призналась, что
однажды провела Новый год с бомжем. Она до сих пор помнит ту ночь. Фолловеры
поинтересовались, ревновал ли ее муж. На это Анна Хилькевич ответила, что была тогда
свободна. Больше подробностей о странном случае из жизни девушки пользователи
соцсети не дождались.
Также артистка рассказала,
что однажды она выиграла первое место в конкурсе на самый страшный
смех, в ее кредо – "движение – жизнь". Кроме того, фанаты узнали, что Анна
Хилькевич очень впечатлительная, поэтому не может отпустить ситуацию сразу, а
много раз прокручивает ее в голове.
Свойственен актрисе и оптимизм. Анна
Хилькевич уверена, что у нее прекрасная зрительная память, но при этом она
часто забывает фильмы, которые посмотрела.
Напомним, в конце августа прошлого года стала мамой во второй раз. Артистка подарила супругу бизнесмену Артуру Волкову
дочь Марию. Еще во время беременности актриса отмечала, что очень
переживает из-за фигуры. Вынашивая ребенка, она набрала 15 килограммов.
Однако уже через
несколько месяцев пришла в отличную форму. Девушка опубликовала
снимки в купальнике, продемонстрировав подтянутое стройное тело.