Известная певица Алла Пугачева исполнила трогательный танец с дочерью. Видеоролик появился на странице Елизаветы Галкиной в Instagram.

Известная певица Алла Пугачева исполнила трогательный танец с дочерью. Видеоролик появился на странице Елизаветы Галкиной в Instagram.На записи можно увидеть, как Примадонна танцует с маленькой девочкой под песню Mambo Italiano. Звезда запечатлена в белой блузке и рваных джинсах, а малышка позирует в белом платье. "С мамулей", – подписала ролик девочка. На заднем фоне Кристина Орбакайте двигается под музыку с наследницей Клавдией.Не все пользователи оценили семейный танец. Многие заявили, что Алла Пугачева годится малышке в бабушки. "Не с мамулей, а бабулей", "Бабушка зажигает!", – отмечали они. Один из комментаторов напомнил, что девочку родила суррогатная мать. "С какой мамулей? С бабулей. И то даже не родной", – написал он.Поклонники поспешили встать на защиту кумира. "Какая прелесть", "Аллочка как всегда прекрасна", "Красивые и счастливые!", "Какие все чудесные, светлые и позитивные! Приятно посмотреть!", – рассыпались в комплиментах пользователи.Ранее Елизавета Галкина похвасталась своей первой победой. Девочка выиграла медаль по плаванию. На странице наследницы появилась фотография, на которой она запечатлена с трофеем в руках. Пользователи пожелали малышке удачи на следующих соревнованиях.Известно, что Елизавета является очень разносторонним ребенком. Она также учит французский язык и занимается танцами. Звездные родители регулярно рассказывают о достижениях малышки в социальных сетях.