А ювелирные украшения, которые он поучил в качестве взятки, конфискуют в доход государства

А ювелирные украшения, которые он поучил в качестве взятки, конфискуют в доход государстваБывшего начальника УФНС по Владимирской области Сергея Кошелева оштрафовали на 1,3 миллиона рублей. А ювелирные украшения, которые он поучил в качестве взятки, конфискуют в доход государства.Кошелева признали виновным в получении взятки в виде «иного имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера».Государственный обвинитель настаивал на 2-х годах условного наказания, однако суд учёл смягчающие обстоятельства. Подсудимый признал свою вину и содействовал следствию. Кроме того, у него есть несовершеннолетний ребёнок.Согласно решению суда, Сергей Кошелев 2 года не сможет работать в госорганах. Однако он хочет обжаловать приговор.