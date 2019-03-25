Александр Цекало женился на 27-летней Дарине Эрвин, и новобрачные отправились в свадебное путешествие. Влюбленный продюсер устроил молодой жене шикарный отдых в Италии.

Александр Цекало женился на 27-летней Дарине Эрвин, и новобрачные отправились в свадебное путешествие. Влюбленный продюсер устроил молодой жене шикарный отдых в Италии.Александр Цекало и Дарина Эрвин (настоящая фамилия Сапарова) оформили отношения в начале марта. Влюбленные расписались в Америке. Там проживает Дарина с 17 лет. На торжественной церемонии были только самые близкие. Говорят, грандиозное торжество молодожены закатят в Москве в мае. Якобы будут приглашены и звезды отечественного шоу-бизнеса.Сейчас же новобрачные отправились в свадебное путешествие по Италии. Александр и Дарина побывали в Риме, погуляли по Неаполю, а затем перебрались в Амальфи. Говорят, влюбленный Цекало снял для новоиспеченной супруги номер люкс, который обходится ему в 76 тысяч рублей в сутки. С учетом того, что пара намерена пожить там дней десять, можно легко понять, что этот отдых обошелся Цекало в копеечку.Пол в номере выложен терракотовой плиткой. Ванная комната с тропическим душем отделана каррарским мрамором. На террасе – джакузи, с упоением перечисляет . Все свое время влюбленные гуляют, посещая различные туристические места, наслаждаются СПА-процедурами и друг другом.Месяц назад издание опубликовало интервью с отцом и отчимом Дарины Эрвин. Последний рассказал, что та привыкла жить за чужой счет и она не актриса и даже не художница, за кого себя выдает в соцсетях. Родной же отец заявил, что категорически против брака дочки с ."Как отец я к этому плохо отношусь, но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное – Цекало бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь!" – в сердцах заявил отец Дарины журналистам.