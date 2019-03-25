Депутаты и сенаторы пока не пришли к компромиссу по закону о
хостелах. Если согласия не будет, Госдума может преодолеть вето Совета
Федерации и отправить документ на подпись президенту.
Депутаты и сенаторы пока не пришли к компромиссу по закону о
хостелах. Если согласия не будет, Госдума может преодолеть вето Совета
Федерации и отправить документ на подпись президенту.
Больше часа заседала сегодня согласительная комиссия Госдумы
и Совета Федерации в закрытом режиме и не пришла к единому мнению по дате
вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах. Обсуждение решено
продолжить в среду, 27 марта.
Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина
Хованская пояснила журналистам, что никаких иных дат отсрочки вступления в силу
закона о хостелах (речь идет о 1 июля 2019 года) депутаты не обсуждают. Если представителям
двух палат парламента не удастся прийти к компромиссу, то Дума преодолеет вето
Совета Федерации. Но для сенаторов такое развитие событий невыгодно,
подчеркнула Хованская.
Напомним, что в начале марта Госдума приняла закон, запрещающий
размещение хостелов в жилых домах. Как отмечалось, документ направлен на защиту
прав граждан, живущих по соседству с мини-гостиницами. Совет Федерации отклонил
закон, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.
Сенаторы настаивали на том, чтобы запрет начал действовать не ранее 1 января
2020 года.
В Госдуме заранее предупредили сенаторов: если согласия по предложенной
Думой дате вступления документа в силу – 1 июля – не будет, депутаты пойдут на
преодоление вето Совета Федерации, то есть примут закон в прежней редакции и
направят его на подпись президенту.
Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что они зачастую
размещаются в квартирах жилых домов, причем на любых этажах. Депутаты
неоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцов
домов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.
Судя по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, что
хостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди москвичей
и петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главными
минусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а также
шум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.