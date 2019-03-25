Депутаты и сенаторы пока не пришли к компромиссу по закону о хостелах. Если согласия не будет, Госдума может преодолеть вето Совета Федерации и отправить документ на подпись президенту.

Депутаты и сенаторы пока не пришли к компромиссу по закону охостелах. Если согласия не будет, Госдума может преодолеть вето СоветаФедерации и отправить документ на подпись президенту.Больше часа заседала сегодня согласительная комиссия Госдумыи Совета Федерации в закрытом режиме и не пришла к единому мнению по датевступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах. Обсуждение решенопродолжить в среду, 27 марта.Глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ ГалинаХованская пояснила журналистам, что никаких иных дат отсрочки вступления в силузакона о хостелах (речь идет о 1 июля 2019 года) депутаты не обсуждают. Если представителямдвух палат парламента не удастся прийти к компромиссу, то Дума преодолеет ветоСовета Федерации. Но для сенаторов такое развитие событий невыгодно,подчеркнула Хованская.Напомним, что в начале марта Госдума приняла закон, запрещающийразмещение хостелов в жилых домах. Как отмечалось, документ направлен на защитуправ граждан, живущих по соседству с мини-гостиницами. Совет Федерации отклонилзакон, после чего обе палаты парламента сформировали согласительную комиссию.Сенаторы настаивали на том, чтобы запрет начал действовать не ранее 1 января2020 года.В Госдуме заранее предупредили сенаторов: если согласия по предложеннойДумой дате вступления документа в силу – 1 июля – не будет, депутаты пойдут напреодоление вето Совета Федерации, то есть примут закон в прежней редакции инаправят его на подпись президенту.Проблема вокруг хостелов возникла из-за того, что они зачастуюразмещаются в квартирах жилых домов, причем на любых этажах. Депутатынеоднократно говорили, что к ним поступает огромное количество жалоб от жильцовдомов, которые сталкиваются на лестницах с потоком постояльцев этих хостелов.Судя по данным опроса ВЦИОМ, 70% россиян считают, чтохостелы в многоквартирных домах создают неудобства для других жителей. Среди москвичейи петербуржцев о неудобствах от хостелов заявили уже 80% опрошенных. Главнымиминусами такого соседства люди называют большое количество посторонних, а такжешум, употребление спиртных напитков, курение и прочее.