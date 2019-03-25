Дочь Назарбаева возмутила соцсети своими высказываниями о
детях-инвалидах. Возглавившая сенат Казахстана Дарига Назарбаева предложила
водить подростков на экскурсии в детдома и показывать им уродов в
воспитательных целях.
Дочь Назарбаева возмутила соцсети своими высказываниями о
детях-инвалидах. Возглавившая сенат Казахстана Дарига Назарбаева предложила
водить подростков на экскурсии в детдома и показывать им "уродов" в
воспитательных целях.
По мнению , подрастающее поколение должно
видеть, к чему приводит "непродуманная" половая жизнь. Если подростки
увидят инвалидов, это подействует на них больше, чем десятки часов лекций.
"Чтобы они видели, каков результат непродуманной,
преждевременной половой жизни. И детей этих, уродов показать, инвалидов. Пусть
смотрят", – заявила Назарбаева.
Пользователи обрушились на спикера парламента с критикой. "Отец
вел непродуманную половую жизнь. Результат налицо", "Обыкновенный
фашизм", "Достаточно ее и показать. Дети вообще будут бояться
заниматься сексом", – пишут разъяренные комментаторы.
Однако позже выяснилось происхождение ролика. Видео с
появилось в Twitter,
и его выдали за свежее. Как стало известно, это вырезанный фрагмент выступления
Дариги Назарбаевой в 2013 году, пишет "".
Многие связали этот "черный пиар" с тем, что 20
марта была избрана председателем верхней палаты казахстанского
парламента – вскоре после того, как президент Казахтана объявил о своей отставке.. Пользователи предполагают, что таким образом действуют ее
политические конкуренты. Некоторые встали на защиту дочери Назарбаева -
предположив, что под "уродами" Дарига могла подразумевать родителей, которые
отказываются от своих детей.