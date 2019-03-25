Дочь Назарбаева возмутила соцсети своими высказываниями о детях-инвалидах. Возглавившая сенат Казахстана Дарига Назарбаева предложила водить подростков на экскурсии в детдома и показывать им уродов в воспитательных целях.

Дочь Назарбаева возмутила соцсети своими высказываниями одетях-инвалидах. Возглавившая сенат Казахстана Дарига Назарбаева предложилаводить подростков на экскурсии в детдома и показывать им "уродов" ввоспитательных целях.По мнению , подрастающее поколение должновидеть, к чему приводит "непродуманная" половая жизнь. Если подросткиувидят инвалидов, это подействует на них больше, чем десятки часов лекций."Чтобы они видели, каков результат непродуманной,преждевременной половой жизни. И детей этих, уродов показать, инвалидов. Пустьсмотрят", – заявила Назарбаева.Пользователи обрушились на спикера парламента с критикой. "Отецвел непродуманную половую жизнь. Результат налицо", "Обыкновенныйфашизм", "Достаточно ее и показать. Дети вообще будут боятьсязаниматься сексом", – пишут разъяренные комментаторы.Однако позже выяснилось происхождение ролика. Видео споявилось в Twitter,и его выдали за свежее. Как стало известно, это вырезанный фрагмент выступленияДариги Назарбаевой в 2013 году, пишет "".Многие связали этот "черный пиар" с тем, что 20марта была избрана председателем верхней палаты казахстанскогопарламента – вскоре после того, как президент Казахтана объявил о своей отставке.. Пользователи предполагают, что таким образом действуют ееполитические конкуренты. Некоторые встали на защиту дочери Назарбаева -предположив, что под "уродами" Дарига могла подразумевать родителей, которыеотказываются от своих детей.