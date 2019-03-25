Во вторник на ITunes и всех стримминговых платформах страны состоится премьера песни Варвары Разольется река. Каково же будет удивление поклонников этой фолк-певицы, когда они узнают имя автора композиции!

Во вторник на ITunes и всех стримминговых платформах страны состоится премьера песни Варвары "Разольется река". Каково же будет удивление поклонников этой фолк-певицы, когда они узнают имя автора композиции!Дмитрий Рогозин в недавнем прошлом –заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Сегодня он руководит государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос". А его жена Татьяна – председатель Попечительского совета ИНВА-Академии, которая занимается искусством и социальной реабилитацией подрастающего поколения. Татьяна, если верить открытым источникам, – дочь полковника Геннадия Серебрякова, сотрудника Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), служившего на американском направлении.Но теперь ее имя зазвучит не только в связи со знаменитым отцом-шпионом или в связи с благотворительной работой. Только что Татьяна Рогозина заявила о себе как поэтесса и теперь штурмует эстрадные подмостки!Композицию "Разольется река", которую исполнила Варвара, она посвятила всем людям, находящимся в разлуке с любимыми. Рогозина уверяет, что это песни про всех мужчин, которые исполняют свой долг в горячих точках, уезжают в длительные командировки или по стечению жизненных обстоятельств не могут проводить время с семьей.Татьяна Рогозина и певица Варвара недавно вернулись из совместной поездки по Сибири - любовь к русским просторамих объединилаобъединяла и вдохновила на "весеннее" творчество."Я рада, что песня получилась живой, яркой и по-особенному народной. Стихи родились буквально за считанные минуты. Весна всегда вдохновляет, а путешествие в хорошей компании рождает порыв. Во время поездки мы общались и поняли, что нас многое объединяет. Мы женщины, которые умеют по настоящему любить и ждать", – сообщила поэтесса.Напомним, что в последнее время в чиновниках, политиках и предпринимателях все чаще открывается поэтический дар. Например, официальный представитель МИДа Мария Захарова написала песни для Зары и Кати Лель. Композиции предпринимателя Михаила Гуцериева есть в репертуаре практически всех российских звезд, начиная с Аллы Пугачевой. Бывший член попечительского совета директоров ОАО "Оборонсервис" Евгения Васильева выпустила несколько сборников стихов.