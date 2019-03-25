В футбольном Старом Свете продолжаются отборочные матчи чемпионата континента 2020 года. В группе Е бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол. Однако хозяева поля не только отыгрались, но сумели выиграть у бумажного фаворита – 2:1.

В футбольном Старом Свете продолжаются отборочные матчи чемпионата континента 2020 года. В группе "Е" бронзовые призеры чемпионата мира-2018 из сборной Хорватии гостили в Будапеште и первыми забили гол. Однако хозяева поля не только отыгрались, но и сумели выиграть у "бумажного" фаворита – 2:1.Счет открыл хорват Ребич на 13-й минуте. Однако еще до перерыва Салаи с передачи Джуджака счет сравнял. Решающим стал второй тайм и конкретно 76-я минута: Паткаи воспользовался оплошностью обороны гостей и принес мадьярам победу.Несколькими часами ранее Уэльс на своем поле выиграл у Словакии – 1:0. Теперь в этой группе у четырех команд из пяти по 3 очка: Словакия, Венгрия и Хорватия после двух матчей, Уэльс – после одного. У команды Азербайджана одно поражение.В группе "I", где выступают и футболисты России, сборная Шотландии в гостях переиграла соперников из Сан-Марино – 2:0. Еще один матч прошел в группе "G": Израиль – Австрия – 4:2.