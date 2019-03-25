Апелляционный суд в Гааге приговорил экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича к пожизненному заключению.

Апелляционный суд в Гааге приговорил экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича к пожизненному заключению. Таким образом, ужесточен приговор Международного трибунала по бывшей Югославии, которого сейчас уже не существует, давшего Караджичу в 2016 году 40 лет тюрьмы за организацию в массового истребления боснийских мусульман в Сребренице.Пример явно тенденциозного и одностороннего правосудия. Уничтожение американцами и НАТО 1700 сербов в ходе бомбардировок Югославии осталось безнаказанным.24 марта исполняется 20 лет с начала агрессии НАТО в Югославии, итогом которой стало и создание полугосударства — Республики Косово, непризнанной Россией и еще около сотни государств-членов ООН. В Косово жизнь местного сербского меньшинства превратилась в настоящий ад.Одним из поводов к подготовке натовских ударов по Югославии стала операция сербской Службы безопасности против Адема Яшари — лидера так называемой Армии освобождения Косова.Адем Яшари превратил собственный дом в маленькую крепость и заперся в ней со своими родственниками и соратниками. Сдаться они отказались, и во время штурма погибли 84 человека.Теперь в этом доме музей. Вместе с Яшари, который в Косово мгновенно стал мучеником, находились два десятка женщин и детей. Полевой командир запретил им выходить. Погибли все вместе."Они подготовили свои дома к обороне. Сделали бетонные ограды, а на территории даже были доты. По слухам, он убил одного из своих родственников — якобы тот хотел сдаваться", — рассказал Божидар Делич, политик, бывший бригадный командир югославской армии."Если мы возьмем Шамиля Басаева, например, и провозгласим его мучеником, то же самое можно сказать о Яшари. Он нападал на полицейских, убивал мирных жителей, участвовал в террористических акциях. Он такой же самопровозглашенный мученик", — считает Марко Якшич, член Президиума народного движения сербов Косово и Метохии.Последней каплей, переполнившей чашу терпения мирового жандарма, стала гибель 45 албанцев в деревне Рачак."Террористы стреляли по сербским силам безопасности. Дочь командира террористов была единственным гражданским лицом, кто погиб тогда", — сказал Божидар Делич.Сербы уверяли, что у остальных погибших на руках были следы пороха, но Билла Клинтона волновали совершенно другие следы — на платье стажерки Белого дома. Президенту США из-за скандала с Моникой Левински грозил импичмент, и ему срочно нужно было переключить все внимание прессы на что-то другое."Террористов, которые погибли, переодели в гражданскую одежду и выставили в качестве жертв. Это стало началом разжигания конфликта и последующей бомбардировки бывшей Объединенной Республики Югославия, точнее Сербии и Черногории. А местные жители в знак благодарности поставили памятник Уильяму Уокеру, — вспоминает Славиша Милентиевич, житель города Лепосавич. — Расследовать массовый расстрел в Рачаке послали Уильяма Уокера — американского дипломата, возглавлявшего миссию ОБСЕ в Косово".Именно заявление Уокера об убийстве мирного населения и стало сигналом к началу натовской агрессии против Сербии. За это американскому дипломату даже поставили в Косово памятник.Бронзовый перст главы миссии ОБСЕ назидательно указывает на землю, политую кровью невинных жертв. Правда, одним из первых бомбовых ударов в Косово американские штурмовики умудрились нанести по колонне албанских беженцев, а потом еще и по албанской деревне Кориша. Цена ошибки натовского командования — 150 жизней тех, кого самолеты как раз и прилетели защищать от сербов.Косовские албанцы эту ошибку постарались не заметить — независимость требует жертв. В Приштине теперь глаза разбегаются от американских флагов, статуй Свободы и памятников Клинтону. Сербы в своих анклавах отвечают на это российскими флагами, портретами Путина и граффити о принадлежности Крыма. Наглядная граница между Западом и Востоком проходит именно здесь.Лолита Спасич из Приштины 20-летие натовских бомбардировок встречает вместе с дочкой в лагере беженцев на окраине анклава Грачаница. Ее дом сожгли. Вагончики, в которых живут изгнанные из своих домов сербы, подарила Россия. Больше их судьбой никто не интересуется и возвращать жилье владельцам ни косовские власти, ни Европа не собираются. Война, начавшаяся из-за этнических чисток, этническими чистками и закончилась."Они пришли с оружием, выгнали людей из домов. Тем, кто не знал албанский язык, приходилось сидеть дома, чтобы остаться в живых", — рассказали беженцы.Златан Милич даже спустя 20 лет не может простить себе, что уехал с детьми из своей деревни, оставив мать и двух ее сестер. "Перед войной мы все жили дружно с соседями. Я с детьми, когда все началось, уехал, и соседи-албанцы мне сказали: не переживай, пусть женщины остаются, охраняют дом", — вспоминает Златан.В селе Урошевич пропали 20 человек разного возраста, а их дома сожгли. "Приезжал туда, спрашивал неоднократно соседей. И единственный ответ, который получал: вышли, ушли, куда, не знаем, ты можешь спокойно вернуться, опять здесь построить дом, но куда пропали твои родственники, мы не знаем", — рассказал Златан.Бывший главный прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте в своей книге упоминала: до нее доходила информация, что бывший премьер Косово Хашим Тачи может быть замешан в незаконной торговле человеческими органами."Вожди косовских албанцев были их вождями и во время войны тоже. И они командовали террористической организацией УЧК. Например, Тачи должен быть осужден за то, что они органы изымали у живых сербов, которых в заложники брали", — сказал Воислав Шешель, лидер Сербской радикальной партии.Но трибунал не стал искать доказательства, а всю эту историю назвали бредом. Предъявленные эксгумированные кости сербских женщин и детей Косово в Гааге тоже никого не волновали."Если бы они осудили Тачи, Алимая, то, по сути, осудили бы сами себя, потому что это были их марионетки, которые действовали по их приказу. И если бы они кого-то из них посадили, то это значило бы, что преступниками являются и генеральный секретарь НАТО, и все вожди западных государств, которые поддержали это все", — уверен Шешель.Воислав Шешель – человек-легенда. Он отсидел в камере предварительного заключения 11 лет. Трибунал по Югославии так и не смог доказать его вину. Шешеля отпустили по здоровью, потом — под давлением США — состоялся еще один суд. Его все-таки признали виновным, дали 12 лет, но зачли годы, уже проведенные в тюрьме."Мы — малые русские на Балканах. Из-за этого нас западники ненавидят. Поэтому нас хотят уничтожить", — отметил Шешель.За эти годы в Косово своих домов лишились почти 200 тысяч сербов. Десятки храмов и монастырей уничтожены. Славиша Милентиевич целует оскверненные камни храма Иоанна Предтечи в косоварском селе Самодрежа и просит нас долго не задерживаться — сербу здесь находиться небезопасно."Это церковь XIV века. По преданию, именно сюда пришел князь Лазарь вместе со своим войском после битвы на Косовом поле, чтобы зажечь свечу. И здесь был замучен. А потом его голову отвезли в Стамбул. В 2004 году, когда отсюда прогнали сербов, албанцы эту церковь сожгли", — говорит Славиша.Разрушенный старинный храм стоит во дворе теперь уже албанской школы. Хороший урок истории для подрастающего поколения.