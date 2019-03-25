Самая долгожданная премьера года. 24 марта на телеканале Россия 1 стартует второй сезон киносаги Годунов.

Самая долгожданная премьера года. 25 марта на телеканале "Россия 1" стартует второй сезон киносаги "Годунов". История восхождения русского царя Бориса Годунова в блестящем исполнении Сергея Безрукова. Дворцовые интриги, любовь и ненависть в русском Средневековье — все это вызвало огромный интерес у наших зрителей. Первый сезон многосерийного фильма "Годунов" прошел на телеканале "Россия 1" в прошлом ноябре и стал самым популярным сериалом на российском телевидении по году в целом.Создатели обещают: новые серии точно не разочаруют. События второй части приходятся на один из самых трагических периодов отечественной истории — Смутное время. Появление царевича Лжедмитрия, великий голод и эпидемии, предательство единомышленников и закат эпохи царя Бориса.Не пропустите. 25 марта в 21:00 на телеканале "Россия 1" — премьера телесериала "Годунов. Продолжение", снятого при поддержке Банка ВТБ.Царь Борис на престоле. Строит города, восстанавливает крепости, берет курс на реформы и держит данное слово не проливать крови."Если уж он и подвергал гонениям неугодных, то ссылал на дальнее воеводство, но не лишал жизни. При Иване Грозном был бы кол", — сказал народный артист России Сергей Безруков.Годы относительного спокойствия обрывает неурожай. На Руси — великий голод. Годунов открывает царские амбары, кормит всех голодных беспошлинно, но народная любовь оборачивается ненавистью. То, что забывали кровным Рюриковичам, избранному царю не прощали."Его жаль — по-хорошему, по-человечески. Это был великий человек. Но жизнь, всех ломает — и простых, и великих. Сохранить власть труднее, чем ее захватить. Эта история Бориса Годунова очень мудрая, философская. Это власть и мораль — вечная тема. Это шекспировские страсти", — уверен Николай Борисов, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ.Уже немолодой и страдающий от подагры царь Борис становится мнительным — смыкается кольцо боярских интриг, и все настойчивее слухи, что жив, мол, сын Грозного царевич Димитрий.Годуновы тем временем ждут жениха для дочери — датского царевича Иоганна. Ксения и ее мученическая судьба — одна из главных тем продолжения самого успешного сериала. Она — единственная из Годуновых останется в живых, и Лжедмитрий первый сделает ее своей наложницей.Расстрига Гришка Отрепьев — он же Лжедмитрий Первый — загадочный персонаж истории государства Российского."Это история авантюриста, который оказался на волне обстоятельств, — сказал режиссер Тимур Алпатов. – Это то деловой альянс двух "бизнесменов", которые решили зайти на русский трон"."Человек был, безусловно, талантливый, яркий, но абсолютно аморальный, жестокий, кровавый. В общем, это было наказание России", — подчеркнул Николай Борисов.Смерть Годунова, Смутное время, воцарение Лжедмитрия, спонсируемого поляками, Шуйский на престоле, семибоярщина — игра, ставка в которой больше, чем жизнь, — сам факт существования государства Российского. Вымыслу в этом фильме нет места."Мы снимали на крыльце, прямо под которым похоронен Малюта Скуратов. То есть практически прошлись по всем историческим местам. За 20 лет работы в кино я первый раз видел такую декорацию. И, как ребенок, стоял и смотрел эту старую Москву", — вспоминает актер Александр Устюгов.Историческая правда — в деталях: только на создание костюмов для исторической саги ушло 5 тысяч 760 часов! Тяжела царская ноша — даже если речь идет о соболиной шубе, носили такую непременно мехом внутрь, дороже ценилась ткань. Парчу специально для фильма по 5 сантиметров в день на старинном станке ткали мастерицы Новоспасского монастыря.Только натуральный жемчуг, полудрагоценные камни, ручное золотое шитье — вся красота одеяний высших сословий. Вот, например, женский повойник — под такой замужние женщины убирали волосы — или наручи — ими закрепляли длинные рукава на запястьях.В это красочное и увлекательное путешествие отправились лучшие артисты современности: Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Александр Устюгов, Евгений Ткачук, Ирина Пегова."Мне кажется, это такой редкий крутой актерский состав, что ради этого даже стоит смотреть", — отметила Ирина Пегова."Это фильм о русском народе, о русском духе, и мы его постарались пронести через всю картину", — подчеркнул Тимур Алпатов.Фильм откроет настоящих героев Средневековья и закончится, когда для государства Российского начнется новая эра — Романовых. "Годунов" — тот самый случай, когда лихо закручен сюжет — не нужно было даже выдумывать. История — выдающийся сценарист и режиссер.