В Сети появилась любопытная запись, на которой запечатлен странный летающий объект. Утверждается, что ролик сняли жители села Труновское.

В Сети появиласьлюбопытная запись, на которой запечатлен странный летающий объект.Утверждается, что ролик сняли жители села Труновское.На кадрахвидно, как в ночном небе светящийся бирюзовым светом странный объект сначалазависает над домами, а затем создает портал, в котором исчезает. Приэтом появление феномена сопровождается низким рокотом,отдаленно похожим на звук двигателей самолета, сообщает сайт "Комсомольская правда".Пользователи соцсетей активноначали обсуждать увиденное. Их насторожил тот факт, что НЛО снял толькоодин из свидетелей, тогда как такой яркий объект должна была увидеть всяокруга. Некоторые предположили, что увиденное – компьютерная графика.