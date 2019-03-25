Более 360 беженцев покинули лагерь для беженцев Рукбан. Им оказали необходимую помощь, и люди отправились к своим домам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.

Более 360 беженцев покинули лагерь для беженцев "Рукбан". Им оказали необходимую помощь, и люди отправились к своим домам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.Теперь это контролируемая властями Сирии территория. Им гарантируют безопасность и помогут с восстановлением документов.26 марта на пункте пропуска "Джелеб" пройдет совещание, посвященное расформированию "Рукбана". В совещании примут участие представители США, Иордании и международных организаций.