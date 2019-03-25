Американская актриса и модель выбрала смелый образ для похода в супермаркет. Эмили Ратаковски продолжает удивлять поклонников своими поступками.

Американская актриса имодель выбрала смелый образ для похода в супермаркет. Эмили Ратаковски продолжает удивлять поклонников своими поступками.27-летняя звезда не устает эпатировать публику. Эмили Ратаковскирешила прогуляться до магазина, облачившись лишь в нижнее белье и плащ.Девушка сделала снимки в достаточнооткровенном наряде. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена дома в серебристомкоротком плаще, который надела практически на голое тело. Эмили Ратаковскидополнила образ мини-юбкой с бахромой, блестящим топом и длиннымисапогами.Кроме того, брюнетка надела белый парики черную широкополую шляпу. Затем модель отправилась в таком вызывающем виде по улицеи заглянула в магазин, где сделала еще одно фото. Примечательно, чтозастегивать плащ Эмили Ратаковски не стала.Отметим, что поклонникимодели поощряют ее смелые выходки. Новые кадры вызвали у них восхищение."Хороша", "Богиня", "Секси", "Люблю этот взгляд. Выглядишь потрясающе","В Техасе таких девушек еще не было", "Словно сошла с обложкижурнала", – прокомментировали пост подписчики.Напомним, карьера началасьв начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models.Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как BottegaVeneta, Dolce & Gabbana и Versace. Также Эмили Ратаковски сняласьпочти в трех десятках фильмов.