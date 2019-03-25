Американская актриса и
модель выбрала смелый образ для похода в супермаркет. Эмили Ратаковски продолжает удивлять поклонников своими поступками.
Американская актриса и
модель выбрала смелый образ для похода в супермаркет. Эмили Ратаковски продолжает удивлять поклонников своими поступками.
27-летняя звезда не устает эпатировать публику. Эмили Ратаковски
решила прогуляться до магазина, облачившись лишь в нижнее белье и плащ.
Девушка сделала снимки в достаточно
откровенном наряде. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором запечатлена дома в серебристом
коротком плаще, который надела практически на голое тело. Эмили Ратаковски
дополнила образ мини-юбкой с бахромой, блестящим топом и длинными
сапогами.
Кроме того, брюнетка надела белый парик
и черную широкополую шляпу. Затем модель отправилась в таком вызывающем виде по улице
и заглянула в магазин, где сделала еще одно фото. Примечательно, что
застегивать плащ Эмили Ратаковски не стала.
Отметим, что поклонники
модели поощряют ее смелые выходки. Новые кадры вызвали у них восхищение.
"Хороша", "Богиня", "Секси", "Люблю этот взгляд. Выглядишь потрясающе",
"В Техасе таких девушек еще не было", "Словно сошла с обложки
журнала", – прокомментировали пост подписчики.
Напомним, карьера началась
в начале 2000-х, когда она подписала договор с агентством Ford Models.
Девушка представляла на подиуме такие известные бренды, как Bottega
Veneta, Dolce & Gabbana и Versace. Также Эмили Ратаковски снялась
почти в трех десятках фильмов.