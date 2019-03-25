Нелепая гибель известного кантри-исполнителя потрясла
американцев. Джастин Картер готовился к грандиозному туру по стране. Однако его
жизнь оборвала трагическая случайность во время съемок.
Нелепая гибель известного кантри-исполнителя потрясла
американцев. Джастин Картер готовился к грандиозному туру по стране. Однако его
жизнь оборвала трагическая случайность во время съемок.
Причиной артиста стал выстрел из бутафорского
оружия. Певец использовал оружие в качестве реквизита на съемках своего нового
клипа в Хьюстоне. В какой-то момент кантри-музыкант положил пистолет в карман.
И тут прозвучал выстрел, пуля попала Джастину в голову. Рана оказалась
смертельной.
Джастин Картер оставил после себя двух маленьких дочерей. 35-летний
музыкант собирался в турне по десяти американским штатам. "Он был
великолепным артистом. Он был голосом, мы попытаемся сохранить его в памяти,
для нас он будет всегда живым", – прокомментировала музыканта мать артиста.
В марте Картер выпустил довольно успешный клип на песню Love
Affair, который собрал на YouTube
около 180 тысяч просмотров. Эксперты отмечали, что у Джастина был большой
потенциал в музыкальной сфере – по их мнению, он мог повторить успех
знаменитого кантри-певца Гарта Брукса, пишет The Sun.
Артист будет похоронен у себя дома в калифорнийском
Сан-Антонио. Для перевозки тела семья Картера объявила сбор на
интернет-платформе GoFundMe. Лейбл Картера Triple Threat Management обещает
выпустить его песни, записанные незадолго до , а все деньги перевести
родственникам.