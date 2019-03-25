Нелепая гибель известного кантри-исполнителя потрясла американцев. Джастин Картер готовился к грандиозному туру по стране. Однако его жизнь оборвала трагическая случайность во время съемок.

Нелепая гибель известного кантри-исполнителя потряслаамериканцев. Джастин Картер готовился к грандиозному туру по стране. Однако егожизнь оборвала трагическая случайность во время съемок.Причиной артиста стал выстрел из бутафорскогооружия. Певец использовал оружие в качестве реквизита на съемках своего новогоклипа в Хьюстоне. В какой-то момент кантри-музыкант положил пистолет в карман.И тут прозвучал выстрел, пуля попала Джастину в голову. Рана оказаласьсмертельной.Джастин Картер оставил после себя двух маленьких дочерей. 35-летниймузыкант собирался в турне по десяти американским штатам. "Он былвеликолепным артистом. Он был голосом, мы попытаемся сохранить его в памяти,для нас он будет всегда живым", – прокомментировала музыканта мать артиста.В марте Картер выпустил довольно успешный клип на песню LoveAffair, который собрал на YouTubeоколо 180 тысяч просмотров. Эксперты отмечали, что у Джастина был большойпотенциал в музыкальной сфере – по их мнению, он мог повторить успехзнаменитого кантри-певца Гарта Брукса, пишет The Sun.Артист будет похоронен у себя дома в калифорнийскомСан-Антонио. Для перевозки тела семья Картера объявила сбор наинтернет-платформе GoFundMe. Лейбл Картера Triple Threat Management обещаетвыпустить его песни, записанные незадолго до , а все деньги перевестиродственникам.