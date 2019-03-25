Сарик
Андреасян резко ответил журналисту на критику своих фильмов. Юрий Дудь получил
от постановщика вызов на дуэль и предложение сделать с ним интервью.
Сарик
Андреасян резко ответил журналисту на критику своих фильмов. Юрий Дудь получил
от постановщика вызов на дуэль и предложение сделать с ним интервью.
Знаменитый режиссер,
снявший такие картины, как "Мамы", "Что
творят мужчины!", "Непрощенный"
и "Защитники",
жестко высказался на своей странице Instagram об остром на язык блогере. Андреасяна
оскорбило и унизило то, что в своем YouTube-шоу "вДудь" журналист
постоянно критикует его работы и высмеивает способности.
Сарик Андреасян
разразился гневной отповедью, в которой вызвал Юрия Дудя на дуэль, а также
призвал сделать с ним интервью.
"Предлагаю закрыть этот
гештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, батлл! P/S Юрий
завтра улетаю в страну, где каждый кубометр воздуха напоминает Вам обо мне и
вернусь 22-го апреля! Если осилите перелет еще раз, то приглашаю Вас в гости!.. (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", —
отметил режиссер.
В доказательство своих слов
Сарик Андреасян опубликовал нарезку интервью с приглашенными знаменитостями.
В каждом из них он задает героям вопрос о режиссере.
Позже Андреасян в своем
микроблоге отметил, что ему не нужна чужая слава, поэтому в том случае, если
интервью не состоится, он не сильно расстроится. Он добавил, что считает нечестным
играть в одни ворота. "В целом мне не интересен ни Дудь, ни интервью", – заявил
режиссер.
Стоит отметить, что
действительно довольно резко отзывался о фильмах Андреасяна. Так, в интервью с Дмитрием
Нагиевым журналист спросил у актера, почему он
соглашается сниматься в плохих фильмах.