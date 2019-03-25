Сарик Андреасян резко ответил журналисту на критику своих фильмов. Юрий Дудь получил от постановщика вызов на дуэль и предложение сделать с ним интервью.

СарикАндреасян резко ответил журналисту на критику своих фильмов. Юрий Дудь получилот постановщика вызов на дуэль и предложение сделать с ним интервью.Знаменитый режиссер,снявший такие картины как "Мамы", "Чтотворят мужчины!", "Непрощенный"и "Защитники",жестко высказался на своей странице Instagram об остром на язык блогере. Андреасянаоскорбило и унизило то, что в своем YouTube-шоу "вДудь" журналистпостоянно критикует его работы и высмеивает способности.Сарик Андреасянразразился гневной отповедью, в которой вызвал Юрия Дудя на дуэль, а такжепризвал сделать с ним интервью."Предлагаю закрыть этотгештальт в любом удобном вам формате: дуэль, коктейль, батлл! P/S Юрийзавтра улетаю в страну, где каждый кубометр воздуха напоминает Вам обо мне ивернусь 22-го апреля! Если осилите перелет еще раз, то приглашаю Вас в гости!.." —отметил режиссер.В доказательство своих словСарик Андреасян опубликовал нарезку интервью с приглашенным знаменитостями.В каждом из них он задает героям вопрос о режиссере.Позже Андреасян в своеммикроблоге отметил, что ему не нужна чужая слава, поэтому в том случае, еслиинтервью не состоится, он не сильно расстроится. Он добавил, что считает нечестнымиграть в одни ворота. "В целом мне не интересен ни Дудь, ни интервью", – заявилрежиссер.Стоит отметить, чтодействительно довольно резко отзывался о фильмах Андреасяна. Так, в интервью с ДмитриемНагиевым журналист спросил у актера, почему онсоглашается сниматься в плохих фильмах.