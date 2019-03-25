Со дня смерти 38-летней Юлии Началовой прошло уже десять дней. Для многих ее скоропостижный уход стал шоком. Что уж говорить о 12-летней дочери Верочке, которая была к маме очень привязана и сейчас особенно остро в ней нуждается!..

Со дня смерти 38-летней Юлии Началовой прошло уже десять дней. Для многих ее скоропостижный уход стал шоком. Что уж говорить о 12-летней дочери Верочке, которая была к маме очень привязана и сейчас особенно остро в ней нуждается!..В день похорон Началовой ее дочь не отходила от гроба. Она стояла и смотрела на мертвую маму, не веря, что это не страшный сон, не веря, что видит ее в последний раз...Вере долго не говорили, что мама в тяжелом состоянии – уверяли, что Началовой нужно пройти в больнице несколько плановых процедур. Девочка в это время была в Лондоне на соревнованиях вместе с одноклассниками. А когда она вылетала в Москву, сердце знаменитой матери перестало биться... Пресс-секретарь певицы Анна Исаева, позже рассказала, что специально оттягивала подтверждение факта смерти, чтобы девочка случайно не узнала эту новость от одноклассников или из соцсетей, и могла спокойно долететь до дома.В аэропорту Веру встретил отец – футболист Евгений Алдонин. "Как сказать дочери о случившемся, я не знал, – вспоминает он. – Мы сели в машину, когда уезжали из аэропорта. Я сказал: у меня тяжелая новость для тебя: мамы больше нет. Ребенок до сих пор находится в состоянии шока и не может поверить в произошедшее".У Алдонина давно другая семья – он даже на похороны бывшей жены пришел с новой возлюбленной. Поэтому Вере вряд ли было бы там комфортно. Как рассказала помощница , девочка будет жить с бабушкой и дедушкой – они сегодня занимаются вопросами опекунства.Вере сложно сейчас будет ходить в школу – и учителя, и одноклассники могут не всегда тактичными, деликатными, чуткими. Тем более, если вспомнить, какой поток информации о семье девочки вылился в СМИ после смерти .