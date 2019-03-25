С одобрения Петра Порошенко спецслужбы Украины в своих тайных тюрьмах замучили и убили сотни людей. Это не российская пропаганда, а данные сотрудника СБУ. Василий Прозоров более 5 лет работал на российские спецслужбы.

С одобрения Петра Порошенко спецслужбы Украины в своихтайных тюрьмах замучили и убили сотни людей. Это не "российская пропаганда",а данные сотрудника СБУ. Василий Прозоров более 5 лет работал на российскиеспецслужбы.с самого начала не планировал разрешатьконфликт на юго-востоке Украины мирным путем. Киев изначально предполагалбольшое количество жертв среди населения Донбасса. Позже их просто собирались объявить"пособниками террористов".Об этом рассказал на пресс-конференции в Москве бывшийсотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Со времени Майдана в 2014году он оказывал содействие спецслужбам России."По моему глубокому убеждению, в феврале 2014 годавласть в стране захватила кучка негодяев, которая для того, чтобы удержаться увласти, не жалеет своих граждан, фактически развязала гражданскую войну встране, создала карательные батальоны, возобновила практику концлагерей",– заявил Прозоров.По словам экс-сотрудника СБУ, раскрывшего тайны , в районе проведения АТО есть украинские тайные тюрьмы. Одна из нихрасположена на мариупольском аэродроме. Там кровь впиталась в бетон, стеныисцарапаны ногтями задержанных, рассказал Прозоров. Свои тайные тюрьмы есть и у подразделения "Азов".Это не "российская пропаганда", там на самом деле убивали людей,подчеркнул сотрудник спецслужб.Кроме тайных тюрем Петра Порпошенко, по данным Прозорова, набазах так называемых украинских добровольческих батальонов пропадают десятки -а, возможно, и сотни людей. Пленников пытают, а затем закапывают тела вближайшей лесополосе. Точное число погибших подсчитать не представляетсявозможным. Обо всем этом прекрасно известно в администрации Порошенко.и в целом нынешняя власть в Киеве проводитгеноцид своего народа. Они уничтожают одних артиллерией и авиацией на Донбассе,а других – неподъемными тарифами и убийственной медициной. "Эта власть -не моя", – заявил Прозоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он намерен бороться с режимом Петра Порошенко любыми доступными ему способами.