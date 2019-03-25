Глава правительства Дмитрий Медведев выступил с поддержкой цифровой маркировки готовой молочной продукции. Премьер-министр дал устное поручение интегрировать ее с системой Меркурий.

Глава правительства Дмитрий Медведев выступил с поддержкой цифровой маркировки готовой молочной продукции. Премьер-министр дал устное поручение интегрировать ее с системой "Меркурий".Определиться с системой отслеживания готовой молочнойпродукции чиновники и представители бизнеса не могут уже больше года. Между теммеры в этой отрасли давно назрели: по подсчетам Россельхознадзора, доляфальсификата среди питьевого молока, сливок, кефира и тому подобной продукциидостигает колоссальной цифры – 23%.По этому поводу в федеральных ведомствах есть разные точкизрения. В Министерстве сельского хозяйства выступают за введение системыэлектронной ветсертификации "Меркурий" Россельхознадзора. УМинпромторга другое мнение: чиновники ведомства склоняются в пользу системыцифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).Летом прошлого года "Меркурий" стал обязательнымдля продукции животного происхождения. Эта категория включает в себя сыроемолоко. Что касается готовой "молочки", то ее производителям удалосьизбежать подключения к системе. Однако вскоре Министерство сельского хозяйстваподготовило поправки, в соответствии с которыми под действие"Меркурия" подпадает и готовая продукция.В Минэкономразвития выступили против, в результатеМинсельхоз предложил компромиссное решение – поэтапное внедрение системы. А вМинистерстве промышленности и торговли выступили с инициативой проведенияэксперимента маркировки молочной продукции. Завершить его планируется до конца текущего года.По итогам споров было решено объединить две системы, пишут со ссылкой на осведомленные источники. В мартевице-премьер Алексей Гордеев поручил в порядке эксперимента обеспечитьвзаимодействие "Меркурия" и цифровой маркировки. Издание ознакомилось с копией поручения, а представительзампреда правительства их подлинность подтвердила.В Центре развития перспективных технологий к интеграцииготовы. Сырье до его попадания на завод будет находиться под контролем"Меркурия", а маркировка будет контролировать всю готовую продукциюдо кассы, каждую ее единицу.Это позволит обеспечить попадание на прилавки магазиновисключительно легальной продукции, магазины смогут легко контролировать срокгодности товаров. "Меркурий" сможет формировать ветеринарныесертификаты, более того, благодаря маркировке покупатели сами смогут проверитьпродукцию, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦРПТ.В Минсельхозе подчеркивают: маркировка направлена лишь наидентификацию продукции, это не замена "Меркурия", призванногоследить за единицами товара до прилавка. С целесообразностью и механизмом цифровоймаркировки в правительстве определятся по итогам проводимого эксперимента.Стоит отметить, что ряд крупных производителей молокаоказались в стане противников "Меркурия". Они жаловались нанестабильную работу системы, что может оказать негативное влияние на отгрузкупродукции.Так, один из крупных игроков рынка сообщал, что дополнительные траты наизменение логистики, интеграцию, транспорт и склады превысят для него два миллиардарублей в год. В Россельхознадзоре видят ситуацию позитивнее: в ведомстве полагают, что затраты будут гораздо меньше – около двух миллионоврублей, которые пойдут на программное обеспечение.Между тем эксперты отрасли отмечают, что при сбоях"Меркурия" отгрузка товаров с предприятия может быть заблокирована. Аготовая "молочка" увеличит нагрузку на систему в несколько раз, чтововсе грозит ее полным коллапсом. А это – прямые убытки для бизнеса.В Центре развития перспективных технологий уже накопленнемалый опыт работы с молочной отраслью. С прошлого года ЦРПТ проводилобследование площадок основных производителей.Кроме того, система уже активноиспользуется для широкого спектра товаров – от обуви до лекарств. Экспертыотмечают, что она не требует бюджетных затрат, устойчива к нагрузкам и, чтонемаловажно, одинакова для любой продукции. Именно эти качества делают ееудобной для бизнеса.