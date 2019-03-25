В предпоследний уикенд марта проходят матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Недавний лидер Синара из Екатеринбурга продолжает терять очки. Уральцы дома принимали Норильский Никель и обменялись победами с пятой командой турнира – 1:2 и 5:3.

В предпоследний уикенд марта проходят матчи 15-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Недавний лидер "Синара" из Екатеринбурга продолжает терять очки. Уральцы дома принимали "Норильский Никель" и обменялись победами с пятой командой турнира – 1:2 и 5:3.В то же время лидеры из клуба КПРФ одержали уверенную победу над "Тюменью" – 5:1. Второй матч еще не сыгран, тем не менее "коммунисты" на 3 очка опережают "Синару". Третьим идет "Газпром-Югра", который дома победил "Новую генерацию" – 5:3.Результаты других состоявшихся матчей: "Сибиряк" – "Динамо-Самара" – 5:0 и 1:3, "Ухта" – БЛиК – 5:0. В лидирующую группу Суперлиги входят: КПРФ – 67 очков (29 матчей), "Синара" – 64 (30), "Газпром-Югра" – 60 (29), "Тюмень" – 56 (29), "Норильский Никель" – 51 (30), "Динамо-Самара" – 37 (30).