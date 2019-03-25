Обсуждались основные элементы противодействия коррупции такие как: профилактика, борьба и ликвидация последствий коррупционных действий...

Заведующий кафедрой государственного муниципального управления Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова доктор экономических наук Руслан Агарунович Абрамов и доцент кафедры государственного муниципального управления Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова кандидат экономических наук Максим Сергеевич Соколов выступили с докладом на тему «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией» перед сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве.В докладе главный акцент был сделан на формирование антикоррупционного мышления и мировоззрения в обществе, так как коррупционная практика возникает из-за правового нигилизма, широко распространенного в гражданском обществе.Помимо этого обсуждались основные элементы противодействия коррупции такие как: профилактика, борьба и ликвидация последствий коррупционных действий. Также были выделены главные механизмы борьбы с коррупционной практикой: экономический, законодательный, организационно-политический и социальный.Представители научного сообщества отметили, что противодействию коррупции в высокой информационной сфере может служить внедрение и распространение системы блокчейн: многофункциональной и многоуровневой информационной технологии, предназначенной для надежного учета различных активов и информации. Введение данной технологии в такие управленческие решения в информационной среде как: системы документооборота, избирательные технологии (системы электронного голосования), государственные закупки, управление государственным имуществом, системы учета и контроля реализации государственных программ могут минимизировать коррупционную составляющую в государственной системе.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве