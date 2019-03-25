Похороны Началовой вскрыли лицемерие представителей российской
звездной тусовки. Солнцезащитные очки, в которых большинство из них явились на
церемонию прощание, скрывали не распухшие от слез глаза, а полное безразличие.
Похороны Началовой вскрыли лицемерие представителей российской
звездной тусовки. Солнцезащитные очки, в которых большинство из них явились на
церемонию прощание, скрывали не распухшие от слез глаза, а полное безразличие.
представители шоу-бизнеса использовали в
соответствии с законами жанра – как
возможность напомнить о себе. Явились известные в прошлом, но ныне подзабытые Катя
Лель и Анастасия Стоцкая. Здесь же были Филипп Киркоров и Жасмин. Но все слова,
сказанные ими в этот день журналистам, только подчеркивали их лицемерие,
уверена популярный блогер Лена Миро.
"На представители звездного
отребья России прятали за темными очками не слезы, а их полное отсутствие",
– написала Миро в "Живом Журнале".
"Как вам залихватски заломленная шляпка с брошью? Аккуратно
накрашенные губы и явно не на бегу повязанный шейный платок? Неплохая
фотография вышла, не правда ли?", – комментирует блогер снимок Кати Лель.
Миро напомнила слова журналиста Александра Невзорова: "Московский гламур
топит абсолютно все в своих глицериновых слезах". И отметила, что с этим
высказыванием Невзорова полностью согласна.
Напомним, публицист Александр Невзоров в день прощания с
Юлией Началовой позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронить
артистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, что
Владимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не свое
место. А скорбь поклонников Началовой назвал "глицериновыми слезами".
Саркастические замечания Невзорова по поводу разозлили Эдгарда Запашного. Известный дрессировщик высказался по
этому поводу не только в соцсетях, но и в Госдуме, предложив лишить журналиста
эфира. Запашный также получил свою порцию критики от Лены Миро: его гнев по
поводу шуток на похоронах Юлии Началовой блогер сочла лицемерным.