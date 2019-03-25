Похороны Началовой вскрыли лицемерие представителей российской звездной тусовки. Солнцезащитные очки, в которых большинство из них явились на церемонию прощание, скрывали не распухшие от слез глаза, а полное безразличие.

Похороны Началовой вскрыли лицемерие представителей российскойзвездной тусовки. Солнцезащитные очки, в которых большинство из них явились нацеремонию прощание, скрывали не распухшие от слез глаза, а полное безразличие.представители шоу-бизнеса использовали всоответствии с законами жанра – каквозможность напомнить о себе. Явились известные в прошлом, но ныне подзабытые КатяЛель и Анастасия Стоцкая. Здесь же были Филипп Киркоров и Жасмин. Но все слова,сказанные ими в этот день журналистам, только подчеркивали их лицемерие,уверена популярный блогер Лена Миро."На представители звездногоотребья России прятали за темными очками не слезы, а их полное отсутствие",– написала Миро в "Живом Журнале"."Как вам залихватски заломленная шляпка с брошью? Аккуратнонакрашенные губы и явно не на бегу повязанный шейный платок? Неплохаяфотография вышла, не правда ли?", – комментирует блогер снимок Кати Лель.Миро напомнила слова журналиста Александра Невзорова: "Московский гламуртопит абсолютно все в своих глицериновых слезах". И отметила, что с этимвысказыванием Невзорова полностью согласна.Напомним, публицист Александр Невзоров в день прощания сЮлией Началовой позволил себе шутки в адрес певицы. Он предложил похоронитьартистку в Мавзолее на Красной площади – вместо Ленина. Невзоров счел, чтоВладимир Ильич "багровеет от стыда", сознавая, что занял не своеместо. А скорбь поклонников Началовой назвал "глицериновыми слезами".Саркастические замечания Невзорова по поводу разозлили Эдгарда Запашного. Известный дрессировщик высказался поэтому поводу не только в соцсетях, но и в Госдуме, предложив лишить журналистаэфира. Запашный также получил свою порцию критики от Лены Миро: его гнев поповоду шуток на похоронах Юлии Началовой блогер сочла лицемерным.