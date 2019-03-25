Навруз - праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю - широко отмечается по всей Средней Азии и государствах Ближнего Востока.

Навруз — праздник прихода весны по астрономическому солнечному календарю — широко отмечается по всей Средней Азии и государствах Ближнего Востока. В каждой стране — свои традиции и специфика, что складывались веками. Например, в Узбекистане в этом году Навруз будут отмечать целых четыре дня, они будут выходными.Столы ломятся от угощений — чем они богаче, тем счастливее будет год. На Навруз нужно идти голодным — накормят и еще с собой дадут. Самса с молодыми травами, шашлык, лепешки, плов, но главное блюдо — сумаляк. Как только пустеет один казан, начинают готовить другой."Сначала мы берем пшеницу, она пять дней прорастает в темном месте. Потом через мясорубку пропускают, потом выжимают сок. Туда еще кладется немножко масла добавляют и муку", — рассказывают местные жители. И секретный ингредиент — камни, самые обыкновенные. Их кладут в казан, чтобы сумаляк не пригорал. Варится блюдо ни много ни мало 16 часов.Вообще сумаляк принято готовить в кругу семьи, но есть и такая традиция: каждый, кто проходит мимо, может поучаствовать, внести свою лепту. Готовил сумаляк – значит, год будет успешным и благополучным.Навруз неразрывно связан с добрыми приметами и традициями, которые передаются из поколения в поколения. Многие ошибочно считают праздник мусульманским, но появился он еще в доисламском мире."Долгое время Навруз был праздником огнепоклонников, зароостризма. Навруз возник в первом тысячелетии до новой эры. Это чисто оседло земледельческий праздник. Как раз именно в день Навруза начинали работу. Ну, раз праздник, работа символическая была. Старики выходили. Самый старый крестьянин делал первую борозду", — рассказал Турсун Салимов, профессор исторического факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, кандидат исторических наук.Навруз, Нооруз или Наурыз отмечает вся Средняя Азия. Тюркские и иранские народы начинают встречать весну 21 марта, в день весеннего равноденствия. В переводе с фарси Навруз – "новый день", но здесь его называют Новым годом. Природа оживает: цветут абрикосы, миндаль, вишня. Гуляют весь Ташкент и весь Узбекистан.К старым традициям постоянно добавляются новые. Безгранично вкусные и калорийные блюда могут сказаться на фигуре. Сборная Ташкента по скандинавской ходьбе встречает новый астрологический год спортивным забегом.А вот еще один символ весны и, конечно, Навруза. Деревья, усыпанные белыми и розовыми цветами, изображают на плакатах, открытках. Но на праздник с собой приносят искусственные веточки — срывать и губить такую красоту здесь не принято.Навруз — праздник благодарности и уважения к природе. Древний танец-молитва — крестьяне взывают к мифическому божеству с просьбами о дожде. В песнях, танцах и костюмах — все богатство культуры страны. В Узбекистане живут больше 130 народностей.В этом году впервые официальную церемонию перенесли под крышу. Новую ледовую арену "Хумо" открыли совсем недавно. И впервые за много лет дождь на Навруз действительно пошел. По всем приметам год будет плодородным.