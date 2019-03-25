Популярная исполнительница опубликовала в Instagram пост, в котором ответила всем недоброжелателям, критикующим размер ее груди. Однако не все пользователи оценили смелый пост Ольги Бузовой.

Популярная исполнительница опубликовала в Instagram пост, в котором ответила всем недоброжелателям, критикующим размер ее груди. Однако не все пользователи оценили смелый пост Ольги Бузовой.По словам звезды, тема ее груди остается "актуальной". Исполнительница считает, что женское счастье совсем не зависит от размера бюста. В качестве доказательства она привела цитату французского модельера Коко Шанель. "Ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости", – написала Ольга Бузова.Большинство пользователей не согласились с высказыванием певицы. Они считают, что таким образом звезда оскорбила всех обладательниц большого бюста. "Оля, а ты не задумывалась, что могла многих девушек обидеть, унизить и оскорбить этим!", "Одно не могу понять: зачем, хваля маленькую, нужно обижать большую?", – отмечали комментаторы.Другие подписчики принялись критиковать грудь телеведущей. "Только девушки без груди могут писать, что грудь – это не главное", "Откуда вы знаете, что не в груди счастье, если у вас ее нет?", "Одно дело – маленькая груди, другое дело – два прыщика вместо нее", "Доска", "Оля, не смеши, что ты можешь сказать, если у тебя ее нету", – приводит слова пользователей .Ранее стало известно имя жениха . Новым возлюбленным певицы стал экс-участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил избраннице обручальное кольцо. Недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой он едет на машине с матерью исполнительницы. "С днем рождения, теща!", – обратился он к женщине.