Президент Путин начал уже ставшее традиционным весеннее обновление губернаторского корпуса. Ставка - снова на молодых, но уже хорошо зарекомендовавших себя управленцев.

Президент Путин начал уже ставшее традиционным весеннее обновление губернаторского корпуса. Ставка — снова на молодых, но уже хорошо зарекомендовавших себя управленцев. Путин назначил пятерых временно исполняющих обязанности глав регионов. У всех есть полгода, чтобы проявить свои лучшие качества на губернаторском посту, а 8 сентября временно исполняющие обязанности губернаторов смогут подтвердить свои полномочия в Единый день голосования.Эти кадры мы снимали на второй день переезда Алексея Текслера в Челябинскую область. Новое, но уже хорошо узнаваемое лицо на посту губернатора. Уехав из Челябинска, связи с Уралом Текслер не терял. Здесь родня, друзья, и, будучи замминистра энергетики, на малой родине он часто бывал. Поэтому, когда и. о. губернатора предложили программу объезда территорий, списку достижений политик предпочел проблемные места, кортеж развернул и поехал к поселкам, вокруг которых свалки горят.Экологию Алексей Текслер называет одним из приоритетов в новой должности. Челябинская область — в лидерах антирейтинга регионов с самым грязным воздухом.Президент ставит задачу сократить выбросы промышленных гигантов по всей стране минимум на 20%.Еще одна общенациональная тема – Арктика. Руководить ее Российским форпостом — Мурманской областью — президент назначил Андрея Чибиса. "Главная задача — обустроить здесь людей, и на это будет акцент, сделать так, чтобы отток населения из Мурманской области сокращался, а в идеале получить приток молодых квалифицированных специалистов, чтобы реализовывать те мегапроекты, которые задуманы для арктической зоны", — сказал Чибис.На Крайнем Севере сейчас весной и не пахнет — снег стеной. Но нового главу региона непогодой, похоже, не напугать. В буран он приехал к монументу, который дорог северянам, — памятнику защитникам Заполярья. Побывал Андрей Чибис и на празднике Севера.Кроме опыта в политике и бизнесе за плечами у вновь назначенных глав регионов — высшая школа госуправления — губернаторский поток. Так прививали командный дух, чтобы все работали на один общий результат, разумеется, соблюдая баланс.Его школа — ринг. Бату Хасиков — многократный чемпион мира по кикбоксингу. В деловом костюме Хасикову тоже комфортно. Спортсмен-депутат парламента Калмыкии представлял республику в Совете Федерации. Последнее место работы — Агентство по делам молодежи. Исполняющим обязанности главы родного для себя региона Бату Хасиков назначен 20 марта. Большое интервью в новом статусе он дал автору программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.В Элисте уже представили нового главу. И тут же — первые кадровые решения. Хасиков отправил в отставку первого вице-премьера Калмыкии. "Очень много проблем — давних и свежих. Во всем этом нужно разобраться", — подчеркнул Хасиков.У Олега Хорохордина большой опыт работы в правительстве и администрации президента. Последние 6 лет он возглавлял ГЛОНАСС. Теперь — другой кабинет и обновленная табличка на нем. В проблемы Республики Алтай назначенный руководитель успел погрузиться."Показатель безработицы в 2,5 раза превышает общероссийские — это очень критично. От этого бедность и низкие доходы населения. Эту проблему нужно решать в самое ближайшее время", — заявил Хорохордин.Дениса Паслера Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Управленец с опытом работы в бизнесе и на госслужбе. Паслер возглавлял частную энергокомпанию, пять лет руководил правительством Свердловской области. И вот — новый регион и новые вызовы."Конструктивное взаимодействие и с законодательной властью и муниципалитетами — только вместе можно решить те задачи, которые перед нами стоят", — уверен Паслер.На столе его челябинского коллеги Алексея Текслера кадровый пасьянс собран. О делает ставку на местные кадры. "Дюди знают территорию, живут здесь пониманием этого. Это обязательное условие успешной команды, чтобы ядро было из местных. Это крайне важно", — отметил Текслер.С новым главой согласились работать все члены предыдущей команды. Алексей Текслер пока присматривается. Но уже отказал в переназначении министру, отвечавшему за дороги региона. У жителей — вопросы по долгостроям области. Жалуются новому губернатору.На то, чтобы заслужить доверие жителей, у новых руководителей есть время до осени. Выборы губернаторов — 8 сентября.