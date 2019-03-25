Очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал в столице США, где местные Вашингтон Кэпиталз принимали соперников из Филадельфии Флайерз. Капиталисты переиграли летчиков со счетом 3:1 и их капитан россиянин Александр Овечкин отметился голевым пасом.

Очередной игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги стартовал в столице США, где местные "Вашингтон Кэпиталз" принимали соперников из "Филадельфии Флайерз". "Капиталисты" переиграли "летчиков" со счетом 3:1 и их капитан россиянин Александр Овечкин отметился голевым пасом.Победа "Вашингтона" над своими прямыми конкурентами по дивизиону стала четвертой в четырех матчах сезона. На сей раз счет открыл Уилсон уже на 3-й минуте и ему ассистировал Овечкин. Затем во втором тайме шайбу забросил Бойд, но Ворачек сократил отставание. И все же окончательный счет установил Врана на 48-й минуте.