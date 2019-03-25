Музыкант заявил, что этот год станет последним
для группы Ленинград. Сергей Шнуров уже решил, чем будет заниматься дальше.
Музыкант заявил, что этот год станет последним
для группы "Ленинград". Сергей Шнуров уже решил, чем будет заниматься дальше.
Скоро коллектив
отправится в большое турне по городам России. А после распада "Ленинграда" Сергей
Шнуров собирается заниматься живописью.
Музыкант признался, что
будет рисовать и продавать картины. По слова Сергея Шнурова, его успокаивает
этот вид деятельности. "Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно.
Ну да, помалюю что-нибудь", – цитирует певца
Ранее Сергей Шнуров уже увлекался
живописью. Он рассказал, что однажды ему удалось продать свою картину за 30
тысяч евро. Музыкант отметил, что его полотна пользуются спросом и продаются за
нормальные деньги.
сказал, что не привык заниматься не
коммерческими проектами, поэтому если и будет рисовать, то только для того,
чтобы обогатиться. Напомним, первая выставка работ музыканта состоялась еще в
2006 году. Ему удалось продать почти все полотна.
Ранее лидер
группы "Ленинград" в своем Instagram опубликовал стихотворение, в
котором объявил о том, что текущий тур коллектива станет последним. не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собрать
группу, но в рифмах изложил причину своего решения – устал.