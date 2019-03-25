Музыкант заявил, что этот год станет последним для группы Ленинград. Сергей Шнуров уже решил, чем будет заниматься дальше.

Музыкант заявил, что этот год станет последнимдля группы "Ленинград". Сергей Шнуров уже решил, чем будет заниматься дальше.Скоро коллективотправится в большое турне по городам России. А после распада "Ленинграда" СергейШнуров собирается заниматься живописью.Музыкант признался, чтобудет рисовать и продавать картины. По слова Сергея Шнурова, его успокаиваетэтот вид деятельности. "Я мыслями начинаю дрейфовать по холсту и мне классно.Ну да, помалюю что-нибудь", – цитирует певцаРанее Сергей Шнуров уже увлекалсяживописью. Он рассказал, что однажды ему удалось продать свою картину за 30тысяч евро. Музыкант отметил, что его полотна пользуются спросом и продаются занормальные деньги.сказал, что не привык заниматься некоммерческими проектами, поэтому если и будет рисовать, то только для того,чтобы обогатиться. Напомним, первая выставка работ музыканта состоялась еще в2006 году. Ему удалось продать почти все полотна.Ранее лидергруппы "Ленинград" в своем Instagram опубликовал стихотворение, вкотором объявил о том, что текущий тур коллектива станет последним. не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собратьгруппу, но в рифмах изложил причину своего решения – устал.