Владелец и основатель сети семейных кафе Андерсон Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок. Она планирует подать против ведомства иск о защите деловой репутации.
Владелец и основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок. Она планирует подать против ведомства иск о защите деловой репутации.
По словам Татуловой, на протяжении двух лет она привлекает
внимание к деятельности Роспотребнадзора в Москве на всех уровнях. Плановую
проверку ведомства предпринимательница назвала "местью государственного
органа" за критику в его адрес. "Вдумайтесь, какая дикость", -
написала она на своей странице в Facebook.
Татулова утверждает, что проверка проводилась "по
поддельным пробам и устаревшим нормам". Она отметила, что за прошлый год у
"Андерсона" были лишь две проверки по жалобам жителей. "В
масштабе сети это вообще ничто", – написала она.
Основатель кафе подчеркнула, что к пищевой безопасности не
относится ни одна жалоба. В одном месте жители дома были недовольны шумом от
расположенного на первом этаже заведения, а в другом – громкостью вентиляции.
Татулова планирует подать против ведомства иск в суд о
защите деловой репутации. Она утверждает, что имеет доказательства о проведении
проверок с грубыми нарушениями.
"Прошу вас поддержать нашу жалобу в Генпрокуратуру и
иск на клевету и ущерб деловой репутации вопросами к Медведеву для его горячей
линии "Вконтакте", – обратилась Татулова к подписчикам. Написанное Роспотребнадзором она назвала "клеветой, на каждый пункт которой есть документальные подтверждения".