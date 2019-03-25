Владелец и основатель сети семейных кафе Андерсон Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок. Она планирует подать против ведомства иск о защите деловой репутации.

Владелец и основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок. Она планирует подать против ведомства иск о защите деловой репутации.По словам Татуловой, на протяжении двух лет она привлекаетвнимание к деятельности Роспотребнадзора в Москве на всех уровнях. Плановуюпроверку ведомства предпринимательница назвала "местью государственногооргана" за критику в его адрес. "Вдумайтесь, какая дикость", -написала она на своей странице в Facebook.Татулова утверждает, что проверка проводилась "поподдельным пробам и устаревшим нормам". Она отметила, что за прошлый год у"Андерсона" были лишь две проверки по жалобам жителей. "Вмасштабе сети это вообще ничто", – написала она.Основатель кафе подчеркнула, что к пищевой безопасности неотносится ни одна жалоба. В одном месте жители дома были недовольны шумом отрасположенного на первом этаже заведения, а в другом – громкостью вентиляции.Татулова планирует подать против ведомства иск в суд озащите деловой репутации. Она утверждает, что имеет доказательства о проведениипроверок с грубыми нарушениями."Прошу вас поддержать нашу жалобу в Генпрокуратуру ииск на клевету и ущерб деловой репутации вопросами к Медведеву для его горячейлинии "Вконтакте", – обратилась Татулова к подписчикам. Написанное Роспотребнадзором она назвала "клеветой, на каждый пункт которой есть документальные подтверждения".