Алексей Панин объяснил непонятливым пользователям Сети значение слова ненависть. По версии актера, это означает также отвращение. Именно это он и имел в виду в своей скандальной публикации – а вовсе не призывал к смене власти в стране.

Алексей Панин объяснил непонятливым пользователям Сетизначение слова "ненависть". По версии актера, это означает также"отвращение". Именно это он и имел в виду в своей скандальнойпубликации – а вовсе не призывал к смене власти в стране.признался, что действительно испытываетотвращение. Это чувство у него возникает при виде грязи, которая появляетсявесной из-под снега на улицах российских городов.Такое же чувство Алексей Панин испытывает, когда узнает, чтокто-то призывает уничтожать геев и лесбиянок. А в своих постах он простопризывал к добру и толерантности – а вовсе не разжигал ненависть и вражду."Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я непризывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Ноэто мое мнение! Дай Бог, что бы я был неправ! Я очень хочу, чтобы русские людижили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу изокна своей машины! Всем добра!", – написал Панин в своем полном восклицательных знаковпосте в Instagram.Напомним, свои "размышления оРоссии" опубликовал недавно в Instagram. Актер уверен, что страна никогдане изменится, а единственным достижением за последние 75 лет называет полетГагарина в космос. Пост через какое-то время исчез из соцсети, затем сновапоявился. Панин утверждает, что его удаляли из-за жалоб неких "кремлевскихактивистов".в последнее время все чаще выступает с заявлениями, очерняющими Россию. Актер прямо говорит, что ненавидит "грязную, уголовную и гомофобную" страну. И это, с точки зрения Панина, единственное место, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться. Последнее высказывание актера прокомментировал замглавы думского комитета по культуре Владимир Бортко. Режиссер заметил: если Алексей Панин после таких заявлений остается жить в России – он больной человек.