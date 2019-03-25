Алексей Панин объяснил непонятливым пользователям Сети
значение слова ненависть. По версии актера, это означает также
отвращение. Именно это он и имел в виду в своей скандальной
публикации – а вовсе не призывал к смене власти в стране.
Алексей Панин объяснил непонятливым пользователям Сети
значение слова "ненависть". По версии актера, это означает также
"отвращение". Именно это он и имел в виду в своей скандальной
публикации – а вовсе не призывал к смене власти в стране.
признался, что действительно испытывает
отвращение. Это чувство у него возникает при виде грязи, которая появляется
весной из-под снега на улицах российских городов.
Такое же чувство Алексей Панин испытывает, когда узнает, что
кто-то призывает уничтожать геев и лесбиянок. А в своих постах он просто
призывал к добру и толерантности – а вовсе не разжигал ненависть и вражду.
"Я не ругал Путина и не ругал правительство! Я не
призывал к смене власти! Я сказал, что в России никогда ничего не изменится! Но
это мое мнение! Дай Бог, что бы я был неправ! Я очень хочу, чтобы русские люди
жили хорошо, но для этого нужно для начала не выбрасывать мусор на дорогу из
окна своей машины! Всем добра!", – написал Панин в своем полном восклицательных знаков
посте в Instagram.
Напомним, свои "размышления о
России" опубликовал недавно в Instagram. Актер уверен, что страна никогда
не изменится, а единственным достижением за последние 75 лет называет полет
Гагарина в космос. Пост через какое-то время исчез из соцсети, затем снова
появился. Панин утверждает, что его удаляли из-за жалоб неких "кремлевских
активистов".
в последнее время все чаще выступает с заявлениями, очерняющими Россию. Актер прямо говорит, что ненавидит "грязную, уголовную и гомофобную" страну. И это, с точки зрения Панина, единственное место, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться. Последнее высказывание актера прокомментировал замглавы думского комитета по культуре Владимир Бортко. Режиссер заметил: если Алексей Панин после таких заявлений остается жить в России – он больной человек.