Шоумен сделал очередную программу о скончавшейся 38-летней певице. На канале Россия 1 вышел новый выпуск передачи Привет, Андрей! после того, как умерла Началова.

Шоумен сделал очередную программу о скончавшейся 38-летнейпевице. На канале "Россия 1" вышел новый выпуск передачи "Привет,Андрей!" после того, как умерла Началова.Эфир посвятили памяти звезды.В студию пришли и родители Юлии Началовой. Им было тяжело говорить о смертидочери. Так, мать певицы расплакалась на плече у Малахова. Женщина покинуласъемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения.Дольше продержался отец умершейНачаловой. Но и он, в конце концов, попросил прекратить съемку. Близкие артисткиуспели рассказать, как новость о смерти Юлии восприняла ее 12-летняя Вера. Девочкавсю ночь проплакала, но последующие дни вела себя очень стойко. Со слезами наглазах отец Началовой признался, что внучка написала умершей маме письмо.Теперь мужчина намеренвсе свои силы посвятить Вере. Он сообщил, что отец девочки, футболист ЕвгенийАлдонин постоянно находится с Верой. Помогают девочке оправиться от жуткогостресса из-за смерти Началовой и родители певицы. "Все будет нормально,надеюсь, только бы было здоровье", – рассказал Виктор Началов.Кроме того, отецартистки рассказал, что Юлия скрывала проблемы со здоровьем от родителей, чтобыих не беспокоить. Им очень трудно принять . "Тяжело конечно.Хоронить детей не приведи Господи никому", – отметил родитель знаменитости.Напомним,16 марта. У певицы развился сепсис и не выдержало сердце. 21 марта исполнительницупохоронили на Троекуровском кладбище. Дочь Вера теперь будет жить с бабушкой идедушкой.