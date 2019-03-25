Белорусские националисты требуют от Александра Лукашенко порвать отношения с Россией. Батьке сделано последнее предупреждение.

Белорусские националисты требуют от Александра Лукашенко порватьотношения с Россией. Батьке сделано последнее предупреждение.В Минске на так называемом Дне воли, организованном местнымирадикалами при поддержке американского Госдепа, прозвучали серьезные требованияк президенту. Глава Объединенной гражданской партии" Николай Козлов хочет,чтобы с территории Белоруссии были выведены иностранные войска, Минск разорвалбы все отношения с Россией и переориентировался на Евросоюз."Нужно ли нам союзное государство со столицей в Москве?Нужен ли нам российский рубль и выборы в союзный парламент? Можно ли назватьгарантом независимости человека, который подписывает позорные союзныесоглашения? А хотим ли мы жить в действительно независимой Белоруссии?" – распалялКозлов толпу, которая отвечала ему "Нет" на первые три вопроса и "Да" напоследний.После выступлений националистов в Белоруссии сновазаговорили о майдане: дескать Вашингтон расшатывает ситуацию с целью свержения АлександраЛукашенко. Если это так на самом деле, то довольно странно выглядит позиция президента,который отменил торжества в честь Дня единения с Россией, который раньшеотмечался 2 апреля.В 1996 году после подписания Союзного договора межу Россиейи Белоруссией Александр объявил 2 апреля праздничной датой. Выходнымэтот день не стал, но зато стал символом особых отношений между белорусским ирусским народами.Активисты пророссийского движения "Единство" планировали в этотдень провести пикет у обелиска "Минск – город-герой" рядом с Музеем ВеликойОтечественной войны. Однако городские власти заявку на мероприятие отклонилибез объяснения причин и это может негативно отразиться на популярности: команда его противников пополнится новыми политиками.