Белорусские националисты требуют от Александра Лукашенко порвать
отношения с Россией. Батьке сделано последнее предупреждение.
Белорусские националисты требуют от Александра Лукашенко порвать
отношения с Россией. Батьке сделано последнее предупреждение.
В Минске на так называемом Дне воли, организованном местными
радикалами при поддержке американского Госдепа, прозвучали серьезные требования
к президенту. Глава Объединенной гражданской партии" Николай Козлов хочет,
чтобы с территории Белоруссии были выведены иностранные войска, Минск разорвал
бы все отношения с Россией и переориентировался на Евросоюз.
"Нужно ли нам союзное государство со столицей в Москве?
Нужен ли нам российский рубль и выборы в союзный парламент? Можно ли назвать
гарантом независимости человека, который подписывает позорные союзные
соглашения? А хотим ли мы жить в действительно независимой Белоруссии?" – распалял
Козлов толпу, которая отвечала ему "Нет" на первые три вопроса и "Да" на
последний.
После выступлений националистов в Белоруссии снова
заговорили о майдане: дескать Вашингтон расшатывает ситуацию с целью свержения Александра
Лукашенко. Если это так на самом деле, то довольно странно выглядит позиция президента,
который отменил торжества в честь Дня единения с Россией, который раньше
отмечался 2 апреля.
В 1996 году после подписания Союзного договора межу Россией
и Белоруссией Александр объявил 2 апреля праздничной датой. Выходным
этот день не стал, но зато стал символом особых отношений между белорусским и
русским народами.
Активисты пророссийского движения "Единство" планировали в этот
день провести пикет у обелиска "Минск – город-герой" рядом с Музеем Великой
Отечественной войны. Однако городские власти заявку на мероприятие отклонили
без объяснения причин и это может негативно отразиться на популярности
: команда его противников пополнится новыми политиками.