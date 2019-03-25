В мире цена годового курса экулизумаба достигает 45 млн рублей

В мире цена годового курса экулизумаба достигает 45 млн рублейВо Владимирской области зарегистрировали российский биоаналог экулизумаба - самого дорогого в мире препарата. Россия стала единственной страной в мире, сумевшей наладить выпуск биоаналога экулизумаба полного цикла, включая производство субстанции. Реализацию проекта осуществляют на производственной площадке компании «Генериум» в посёлке Вольгинский Петушинского района.Американское лекарство «Солирис», аналог которого зарегистрировала владимирская фармацевтическая компания, применяют для лечения редких заболеваний - пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС).В мире цена годового курса экулизумаба (название оригинального препарата «Солирис») достигает 45 млн рублей, в России стоимость лечения одного пациента с ПНГ составляла 27 млн рублей в год, с аГУС - 37 млн рублей. Созданный «Генериумом» при господдержке препарат «Элизария» будет стоить на четверть дешевле оригинала. Сэкономленные средства используют для дальнейшего развития отечественной биофармацевтики.Владимирская компания вела разработку аналога лекарственного препарата 5 лет. Важно, что биоаналог обладает улучшенным профилем безопасности за счёт использования более современной клеточной платформы и эффективных методов очистки. Уникальность препарата состоит в том, что экулизумаб в 80% случаев избавляет пациента от необходимости пожизненного диализа и в 90% случаев от поражения стенок сосудов. Введение экулизумаба в медицинскую практику в 2011 году изменило судьбу пациентов, снизив риск смерти на 80% и существенно улучшив их качество жизни.В России расходы на закупку «Солириса» в 2018 году достигли 8,3 млрд рублей, что составляло до 35% всех затрат на лечение орфанных заболеваний. С 2019 года обеспечение потребности в экулизумабе для пациентов с аГУС финансируют централизовано за счёт средств федерального бюджета по программе «12 высокозатратных нозологий», а обеспечение пациентов с ПНГ пока остаётся тяжелой финансовой ношей регионов.С выходом на рынок первого в мире биоаналога экулизумаба в России появилась возможность обеспечить всех нуждающихся в лечении пациентов эффективным, безопасным лекарственным препаратом и прекратить существующую с 2011 года монополию американского производителя.