Дело о гибели группы Дятлова обрастает загадочными
подробностями. Поисковики, которые шли по следам туристов, два дня скрывали,
что нашли оставленную лыжниками палатку.
Дело о гибели группы Дятлова обрастает загадочными
подробностями. Поисковики, которые шли по следам туристов, два дня скрывали,
что нашли оставленную лыжниками палатку.
В поисках , пропавшей в горах Урала в феврале
1959 года, участвовали студенты Борис Слобцов и Михаил Шаравин. 26 февраля они
вышли к склону горы Холатчахль и увидели вдалеке палатку. Со студентами был
местный лесник Пашин – он отказался идти к палатке, сославшись на усталость.
Борис с Михаилом побежали к долгожданной находке. На крыше
палатки они обнаружили фонарик, который, к их удивлению, загорелся – хотя на
морозе батарейки давно должны были разрядиться. Там же нашли ледоруб. Вскрыв
палатку, студенты увидели в ней разбросанные одежду, обувь, одеяла и другие
вещи "дятловцев". Обо всем этом позже студенты рассказали следователю.
Однако в материалах дела есть протоколы допроса того самого
лесника Пашина и его приятеля Чеглакова. Из документов следует, что они
обнаружили палатку еще 24 февраля.
"В первый день поисков, как только спустились в Ауспию,
то обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали,
разбились на три группы и пошли искать туристов, в результате поисков
обнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо т.к. она занесена снегом,
в палатку мы не заходили", – записал следователь показания Пашина (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
То же самое рассказал на допросе по делу и Чеглаков. Получается, что
лесник с товарищем находят палатку, которую в то же время и в той же местности
разыскивают еще десятки людей. Но Пашин и Чеглаков, даже не заглядывая в
палатку, проходят куда-то дальше. Они даже не вернулись в лагерь, чтобы
доложить о находке, пишет
Игоря в составе 9 туристов пропала зимой 1959
года в горах Северного Урала. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную
палатку. А в радиусе полутора километров от нее – пять замерзших тел. Трупы
остальных нашли только в мае – все были разуты и полуодеты. Люди в панике
выбежали из палаток в лютый мороз. Что стало причиной – до сих пор остается
загадкой.