Дело о гибели группы Дятлова обрастает загадочными подробностями. Поисковики, которые шли по следам туристов, два дня скрывали, что нашли оставленную лыжниками палатку.

Дело о гибели группы Дятлова обрастает загадочнымиподробностями. Поисковики, которые шли по следам туристов, два дня скрывали,что нашли оставленную лыжниками палатку.В поисках , пропавшей в горах Урала в феврале1959 года, участвовали студенты Борис Слобцов и Михаил Шаравин. 26 февраля онивышли к склону горы Холатчахль и увидели вдалеке палатку. Со студентами былместный лесник Пашин – он отказался идти к палатке, сославшись на усталость.Борис с Михаилом побежали к долгожданной находке. На крышепалатки они обнаружили фонарик, который, к их удивлению, загорелся – хотя наморозе батарейки давно должны были разрядиться. Там же нашли ледоруб. Вскрывпалатку, студенты увидели в ней разбросанные одежду, обувь, одеяла и другиевещи "дятловцев". Обо всем этом позже студенты рассказали следователю.Однако в материалах дела есть протоколы допроса того самоголесника Пашина и его приятеля Чеглакова. Из документов следует, что ониобнаружили палатку еще 24 февраля."В первый день поисков, как только спустились в Ауспию,то обнаружили лыжню туристов. Здесь мы расположили палатку, переночевали,разбились на три группы и пошли искать туристов, в результате поисковобнаружили палатку с вещами, которую было видно плохо т.к. она занесена снегом,в палатку мы не заходили", – записал следователь показания Пашина (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).То же самое рассказал на допросе по делу и Чеглаков. Получается, чтолесник с товарищем находят палатку, которую в то же время и в той же местностиразыскивают еще десятки людей. Но Пашин и Чеглаков, даже не заглядывая впалатку, проходят куда-то дальше. Они даже не вернулись в лагерь, чтобыдоложить о находке, пишетИгоря в составе 9 туристов пропала зимой 1959года в горах Северного Урала. Через месяц спасатели обнаружили их разрезаннуюпалатку. А в радиусе полутора километров от нее – пять замерзших тел. Трупыостальных нашли только в мае – все были разуты и полуодеты. Люди в паникевыбежали из палаток в лютый мороз. Что стало причиной – до сих пор остаетсязагадкой.