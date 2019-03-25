В семье известного юмориста Николая Бандурина разгорелся большой скандал. Некий Дмитрий Толкачев сообщил артисту, что много лет является любовником его жены Марины. В студии ток-шоу На самом деле мужчины встретились лицом к лицу.

В семье известного юмориста Николая Бандурина разгорелсябольшой скандал. Некий Дмитрий Толкачев сообщил артисту, что много лет являетсялюбовником его жены Марины. В студии ток-шоу "На самом деле" мужчинывстретились лицом к лицу.Бизнесмен Дмитрий Толкачев утверждает, что 32 года назад супругаизвестного юмориста забеременела от него и родила девочку Екатерину. ЯкобыБандурин воспитывал чужого ребенка. Об этом мужчина рассказал в студии "Насамом деле" Первого канала.По словам предпринимателя,Марина призналась тогда, что это его ребенок, однако попросила отойти в сторону,она выбрала более перспективного ухажера – Николая Бандурина. "Она сказала мне,если ты меня любишь, если ты любящий мужчина – исчезни из моей жизни. Я уехал тогда.Но все эти годы я питал к ней чувства", – вспоминает Толкачев.Из прошлого эфира "На самом деле" Дмитрий узнал, что Николайизменял Марине, артист попался на адюльтере. Тогда он решил вернуть возлюбленную и дочь. По словамбизнесмена, супруга артиста согласилась увидеться с ним: "Мы встретились в кафе,я подарил ей роскошный букет цветов. И после этого у нас завязались интимныеотношения, потому что Марина была оскорблена поведением Николая"."Я его первый раз вижу. Бред. Вы эротический фантазер", -заявила Марина Бандурина, появившись в студии "На самом деле". Дмитрийпопытался напомнить ей о недавних встречах в гостинице и у него дома, носупруга артиста все отрицала. Однако, когда на экране появились кадры с камерывидеонаблюдения, Бандурина перестала упираться – на них она запечатлена вместес бизнесменом.Дочь Марины Екатерина согласилась пройти процедуру-ДНК.Ведущий ток-шоу "На самом деле" озвучил результаты генетической экспертизы. "Вероятностьтого, что Дмитрий является отцом Екатерины составляет 0%", – процитировалзаключение экспертов шоумен.Меж тем, оказалось, что Толкачев знаком с бывшей любовницей Бандурина– Ириной Деминой. Женщина ранее пыталась разрушить брак юмориста. Ирина утверждала,что родила от Николая дочь, однако генетическое исследование ее слова опровергло.В студии выяснилось, что Демина и Толкачев сговорились.Они пытались отомстить семейству Бандуриных. Ирина не смога простить Николаювозвращение к жене, а Дмитрий злился из-за того, что Марина предпочла емудругого. Тем временем, эксперты решили выяснить, действительноли у супруги юмориста была любовная связь с бизнесменом. Женщина прошлапроверку на детекторе лжи. На вопрос: "Есть ли что-нибудь интимное, что выскрываете от Николая?" – Марина ответила отрицательно. Однако полиграфзафиксировал, что Бандурина врет.