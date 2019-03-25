В семье известного юмориста Николая Бандурина разгорелся
большой скандал. Некий Дмитрий Толкачев сообщил артисту, что много лет является
любовником его жены Марины. В студии ток-шоу На самом деле мужчины
встретились лицом к лицу.
В семье известного юмориста Николая Бандурина разгорелся
большой скандал. Некий Дмитрий Толкачев сообщил артисту, что много лет является
любовником его жены Марины. В студии ток-шоу "На самом деле" мужчины
встретились лицом к лицу.
Бизнесмен Дмитрий Толкачев утверждает, что 32 года назад супруга
известного юмориста забеременела от него и родила девочку Екатерину. Якобы
Бандурин воспитывал чужого ребенка. Об этом мужчина рассказал в студии "На
самом деле" Первого канала.
По словам предпринимателя,
Марина призналась тогда, что это его ребенок, однако попросила отойти в сторону,
она выбрала более перспективного ухажера – Николая Бандурина. "Она сказала мне,
если ты меня любишь, если ты любящий мужчина – исчезни из моей жизни. Я уехал тогда.
Но все эти годы я питал к ней чувства", – вспоминает Толкачев.
Из прошлого эфира "На самом деле" Дмитрий узнал, что Николай
изменял Марине, артист попался на адюльтере. Тогда он решил вернуть возлюбленную и дочь. По словам
бизнесмена, супруга артиста согласилась увидеться с ним: "Мы встретились в кафе,
я подарил ей роскошный букет цветов. И после этого у нас завязались интимные
отношения, потому что Марина была оскорблена поведением Николая".
"Я его первый раз вижу. Бред. Вы эротический фантазер", -
заявила Марина Бандурина, появившись в студии "На самом деле". Дмитрий
попытался напомнить ей о недавних встречах в гостинице и у него дома, но
супруга артиста все отрицала. Однако, когда на экране появились кадры с камеры
видеонаблюдения, Бандурина перестала упираться – на них она запечатлена вместе
с бизнесменом.
Дочь Марины Екатерина согласилась пройти процедуру-ДНК.
Ведущий ток-шоу "На самом деле" озвучил результаты генетической экспертизы. "Вероятность
того, что Дмитрий является отцом Екатерины составляет 0%", – процитировал
заключение экспертов шоумен.
Меж тем, оказалось, что Толкачев знаком с бывшей любовницей Бандурина
– Ириной Деминой. Женщина ранее пыталась разрушить брак юмориста. Ирина утверждала,
что родила от Николая дочь, однако генетическое исследование ее слова опровергло.
В студии выяснилось, что Демина и Толкачев сговорились.
Они пытались отомстить семейству Бандуриных. Ирина не смога простить Николаю
возвращение к жене, а Дмитрий злился из-за того, что Марина предпочла ему
другого. Тем временем, эксперты решили выяснить, действительно
ли у супруги юмориста была любовная связь с бизнесменом. Женщина прошла
проверку на детекторе лжи. На вопрос: "Есть ли что-нибудь интимное, что вы
скрываете от Николая?" – Марина ответила отрицательно. Однако полиграф
зафиксировал, что Бандурина врет.