Чем ближе выборы на Украине, тем больше опасность провокаций,
которые готовит Петр Порошенко для сохранения своей власти. По мнению экспертов,
единственный выход для теряющего очки президента – срыв народного голосования.
Чем ближе выборы на Украине, тем больше опасность провокаций,
которые готовит Петр Порошенко для сохранения своей власти. По мнению экспертов,
единственный выход для теряющего очки президента – срыв народного голосования.
Порошенко при любом для него исходе выборов продолжит
расшатывать ситуацию в стране, так полагает украинский политолог Юрий Романенко.
Если во второй тур пройдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, то президенту
останется единственный выход – сорвать выборы в промежутке между первым и
вторым туром.
Как вариант – Порошенко может затягивать ситуацию через суды,
куда его команда подаст иски о непризнании выборов. Еще один сценарий, который
может быть реализован после 31 марта, касается привлечения на свою сторону
радикалов и военных, прошедших войну в Донбассе. "Порошенко будет играть
на страхе. Будет пытаться подтягивать "атошников", военных, говорить,
что военные не примут любого другого главнокомандующего их устами", -
сказал Романенко.
Между тем косвенное свидетельство того, что Петр Порошенко готовит
вмешательство в работу Центральной избирательной комиссии и фальсификацию
выборов, стало заявление ее руководителя Татьяна Слипачук. Она сказала сегодня,
что опасается силового вмешательства в процесс подсчета голосов на выборах,
поскольку это может привести к сбоям в работе комиссии.
До выборов на Украине остается менее недели. Согласно
последним социологическим опросам, актер Владимир Зеленский занимает
безоговорочное первое место. За ним следуют действующий президент Петр
Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Интересно, что по результатам исследований,
первое место во втором туре при любом раскладе занимает Зеленский. Выборы
президента пройдут на Украине 31 марта.