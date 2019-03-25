Чем ближе выборы на Украине, тем больше опасность провокаций, которые готовит Петр Порошенко для сохранения своей власти. По мнению экспертов, единственный выход для теряющего очки президента – срыв народного голосования.

Чем ближе выборы на Украине, тем больше опасность провокаций,которые готовит Петр Порошенко для сохранения своей власти. По мнению экспертов,единственный выход для теряющего очки президента – срыв народного голосования.Порошенко при любом для него исходе выборов продолжитрасшатывать ситуацию в стране, так полагает украинский политолог Юрий Романенко.Если во второй тур пройдут Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, то президентуостанется единственный выход – сорвать выборы в промежутке между первым ивторым туром.Как вариант – Порошенко может затягивать ситуацию через суды,куда его команда подаст иски о непризнании выборов. Еще один сценарий, которыйможет быть реализован после 31 марта, касается привлечения на свою сторонурадикалов и военных, прошедших войну в Донбассе. "Порошенко будет игратьна страхе. Будет пытаться подтягивать "атошников", военных, говорить,что военные не примут любого другого главнокомандующего их устами", -сказал Романенко.Между тем косвенное свидетельство того, что Петр Порошенко готовитвмешательство в работу Центральной избирательной комиссии и фальсификациювыборов, стало заявление ее руководителя Татьяна Слипачук. Она сказала сегодня,что опасается силового вмешательства в процесс подсчета голосов на выборах,поскольку это может привести к сбоям в работе комиссии.До выборов на Украине остается менее недели. Согласнопоследним социологическим опросам, актер Владимир Зеленский занимаетбезоговорочное первое место. За ним следуют действующий президент ПетрПорошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Интересно, что по результатам исследований,первое место во втором туре при любом раскладе занимает Зеленский. Выборыпрезидента пройдут на Украине 31 марта.