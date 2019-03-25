В настоящее время движение на данном участке дороги частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

25 марта 2019 года около 8.20 на 4 км автодороги «Дубки-Киржач» в Киржачском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель 1970 г.р., управляя автомобилем «Рено Дастер», допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Кольчугино-Киржач».В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.В настоящее время движение на данном участке дороги частично затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения.Обстоятельства происшествия устанавливаются.