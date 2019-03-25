По действующим законам в Крым можно привезти хоть танкером из Европы через Новороссийск некий виноматериал или даже концентрат, разбодяжить, разлить по бутылкам и продать как крымское вино.

В размышлениях о Крыме есть и грустная нота. По действующим законам в Крым можно привезти хоть танкером из Европы через Новороссийск некий виноматериал или даже концентрат, разбодяжить, разлить по бутылкам и продать как крымское вино. Когда-то это называли "бормотухой", в Крыму для этого презренного продукта есть свое слово – "шмурдяк". Мерзко на вкус, а для здоровья – прощай, печень! Зато дешево. Понятно, что добропорядочных крымских виноделов сложившаяся система приводит в ярость и они рассчитывают на новый закон, который вот-вот будет принят."Нам бы хотелось, чтобы этот закон, который выйдет, действительно был сводом правил, который бы защитил нас от импорта, от нелегальной продукции, дал нам возможность не просто развивать виноделие, но и развивать в первую очередь сельское хозяйство, то есть виноградарство. Потому что вино — это тот продукт, качество которого зависит в буквальном смысле от лозы до бокала. А сегодня, к сожалению, у нас засилье вина на полках: на 70% из них которых написано, что это вино "сделано в России", это импортный продукт, который заходит сюда в сумасшедшем количестве и по безумно низким ценам, как правило, в виде концентрированного виноградного сусла, которое потом разбавляется с водой", — сказала Янина Павленко, гендиректор ПАО "Массандра".Директор "Массандры" надеется на закон "О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации", который выносится уже на второе чтение. Но, по общему мнению добропорядочных крымских виноделов, закон нуждается в серьезной доработке. Прежде всего, в нем нужно четко определить само понятие "вино". До тех пор пока этого не сделано, вином будут называться "шмурдяк" или "бормотуха"."Мы рассчитываем, что будет четкое определение вина. И это будет касаться не только вин, произведенных из российского винограда, но также и вин, которые ввозятся на нашу таможенную территорию в бутылках либо наливом. Сегодня правовое поле позволяет привести вино наливом, бутилировать в России и на этикетке писать, что это российское вино либо российский коньяк. Мы надеемся, что в законе будет четко определено информационное поле, чтобы не было введения в заблуждение потребителей, чтобы люди понимали, что пьют и какую экономику при этом поддерживают", — отметил Петр Романишин, гендиректор агропромышленной фирмы "Фанагория".Кроме того, закон должен определять и технологию производства. Например, если привез концентрат и разбавил, то это не вино и запрещенная технология. А регулирование в отрасли должно быть централизованным на уровне государства, а не на местном уровне. То есть, образно говоря, по ГОСТу. И очень важен единый государственный стандарт этикетки. Пока этого нет. Наклеивают фантики — и вот тебе этикетка."Мы просто требуем, чтобы на этикетке каждой бутылки вина в однозначном порядке крупными буквами было написано, из какого винограда, из какой местности произрастания этого винограда сделан тот продукт, который находится в бутылке. Это позволит потребителю, приходя в магазины, где засилье огромного количества вин, понять, что он покупает. И тогда его выбор будет осознанный. Это будет еще одна мера борьбы с фальсификатом и в защиту российского потребителя, который покупает вина", — уверена Янина Павленко.Если шире, то предлагаемый уже ко второму чтению законопроект, а он идет уже от правительства вроде как с поправками, ставит добросовестного производителя вина в неконкурентные условия по сравнению с иностранными коллегами и создает условия для введения потребителя в заблуждение. Это если по-простому. В таком случае не понятна сама его цель."И в этом законе должно быть четко обозначено, для чего мы его принимаем. То есть целями является стимулирование отечественных производителей вин. И надо закрепить, каким образом мы это дело стимулируем. Если мы боремся с фальсификатом и нарушениями, которые происходят в сфере производства этих вин, то мы тоже должны четко обозначить в этом законе, что такое фальсификат и с чем мы должны бороться. Мы должны определить, кто будет контролировать качество как отечественных вин, так и зарубежных. Одинаково контролировать", — отметил Алексей Пугачев, гендиректор АО "Завод шампанских вин "Новый Свет".Закончить тему все же хочется на хорошем, ведь наши виноградники климатически — на широте французского Бордо."Значимая часть виноградников нашей страны находится в зоне 44-46-й параллели. 45-я параллель — это золотая середина, это середина между экватором и Северным полюсом. И грех не использовать виноградопригодные земли, имея их. Не каждая страна имеет такую возможность. И мы надеемся, что с принятием нового закона наше поколение сможет предоставить миру великие русские вина, чтобы мы ими гордились при нашей жизни", — сказал Петр Романишин.