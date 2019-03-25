Франция пережила очередную - 19-ю - акцию протеста Желтых жилетов.

Франция пережила очередную — 19-ю — акцию протеста "Желтых жилетов". После погромов на Елисейских полях, префект парижской полиции запретил проводить в акции в центральных районах столицы, а в качестве экстренной меры безопасности президент Макрон ввел в Париж армейские подразделения. Однако сами протесты эти меры не остановили. Нищающий средний класс во Франции, похоже, понял, что на последнем этапе глобализации его просто обманули. Богатые богатели за счет него.Полицейские, чеканя шаг, разгоняют несогласованную демонстрацию в Ницце, случайно, сбивают пожилую женщину. Она падает на асфальт, разбивает голову и впадает в кому.Столкновения идут и в Монпелье. Больше средств, больше силы. Такова установка властей с оговоркой, что эти меры должны быть направлены против тех, кто все громит и ломает, и против их сообщников."Непозволительно, скандально! Вам должно быть стыдно, господин глава МВД, мы хотим его отставки, его руки в крови, — говорят люди. — Он живет в своем маленьком мире буржуа, считает себя королем. Ему наплевать на народ. Эммануэль Макрон все говорит о Европе, хочет себе местечко там, так пусть туда и едет".Они выходят бастовать 19-ю субботу подряд — вандалов стало меньше, людей – больше. Больше 40 тысяч по всей Франции, неделю назад их было 32 тысячи. Старого префекта Парижа уволили за нерешительность, новый вывел 6 тысяч полицейских, лично проинспектировал Елисейские поля, вместе с премьером следил за ситуацией в кризисном штабе."Новый префект, новый начальник — все это кухня Службы безопасности, но нужен политический ответ, а его нет. Они вкладываются в безопасность, но это не то. Нам говорят, то это русские виноваты, то Трамп, то крайне левые, то крайне правые, то Меланшон, что это вина кого угодно, только не правительства", — сказал один из полицейских.Полицейские начинают роптать, хотя им выдали два дрона, средства химической маркировки, новое оружие, расширили их полномочия и высвободили дополнительные силы — здания во время протестов будет охранять армия. А еще подняли штрафы за участие в неразрешенном митинге в три раза, запретили закрывать лицо на протестах, за это грозят посадить в тюрьму.Но есть уже тысячи раненых полицейских, несколько тысяч демонстрантов — пятеро остались без кисти, 22 человека лишились глаз. Такого уровня насилия не было со времен войны в Алжире, говорят журналисты, которым тоже достается от полиции."Я знаю много ребят, по которым стреляли резиновыми пулями, хотя у них была нашивка "Пресса". Одного ранило осколками светошумовой гранаты. Для меня все это удивительно, мы же здесь не для того, чтобы провоцировать силы правопорядка, а чтобы освещать демонстрации", — отметил один из журналистов.Власти вводят все новые запреты — теперь нельзя бастовать в центре двух десятков городов. Площадь в Бордо, площадь Капитолия в Тулузе, в Париже люди прошли маршем. Елисейские поля для "Желтых жилетов" закрыты. Всю неделю их восстанавливали после погрома.Ресторан Le Fouquet's на протяжении последних 120 лет был символом богатства и роскоши, он даже пережил "красный май" — студенческие восстания 1968 года. Тогда его не тронули, но в этот раз не пощадили — стекла выбили, интерьер сожгли, сейчас отсюда как раз вывозят сгоревшую мебель. Теперь этот ресторан станет новым символом того, что времена изменились, да и французы уже не те.Помещение пропитано гарью, внутри теперь рабочие сверлят стены, запаковывают остатки оплавленных столов и стульев, все придется теперь менять. Один за другим подъезжают строительные машины и грузовики.Ситуацию нон-стоп обсуждают в прямом эфире французских телеканалов, премьер-министр Эдуард Филипп в интервью оправдывает новые меры.Но для сантехника в прошлом, а теперь чуть ли не народного героя "Желтых жилетов" Жерома Родригеса, красная черта уже пройдена. Он потерял работу, выходил на мирный протест, после попадания полицейского снаряда остался без глаза."В такой стране, как Франция, мы не стреляем в свой народ. У нас демократия, это республика, у нас есть права и обязанности, свобода слова. Когда мы хотим высказаться, что делает президент Макрон? Стреляет в людей. Уже 40 лет те, кто нами управляют, ничего для нас не делают, а делают только хуже", — уверен Жером.И таково мнение типичного представителя среднего класса французской провинции. Именно они и составляют костяк движения, которое перехватило повестку как у ультраправых, так и у крайне левых, и объединило людей в стремлении к социальной справедливости. Их акции не ограничиваются субботой. На месте закрытой когда-то заправки активисты из обсуждают дальнейший план действий, диалог то и дело прерывают гудки проезжающих мимо грузовиков."У них Елисейский дворец из золота и серебра, а у нас из дерева, как в сказке про трех поросят, только мы не хрюшки, а граждане Франции, которые заслуживают уважения, внимания, которые хотят устраивать манифестации против всей этой социальной несправедливости, которая наводнила страну", — сказал один из активистов.Собираются семьями, приезжают из разных районов, накрывают совместный стол, на открытых углях вместе жарят аппетитные шашлыки. В самой штаб-квартире они постарались сделать максимально уютно, готовились к долгому противостоянию. Для детей поставили стол, по средам устраивают кружок рисования. Тему малыши выбирают сами, но все чаще рисуют себя и раненых людей в желтых жилетах. Полицию изображают в темных тонах.Здесь есть несколько комнат, построили даже переговорную, хотя и понимают, рассчитывать на то, что однажды к ним придут сюда разговаривать власти, бесполезно. "Мы хотим показать не только людям, но и властям, силам правопорядка, что в этот раз мы намерены идти до конца", — говорят активисты.Конец — это как минимум отставка Макрона, рейтинг которого вновь опустился ниже 30%. Но даже если он не уйдет, "Желтые жилеты" обещают бастовать повсюду вплоть до новых выборов, а это еще как минимум 146 суббот.