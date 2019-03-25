Появилась тревожная информация, что медики спасают Софию Ротару от опасной болезни химиотерапией. Видимо, лечение проходит успешно, потому что артистка смогла посетить день рождения любимого внука.

Появилась тревожная информация, что медики спасают Софию Ротару от опасной болезни химиотерапией. Видимо, лечение проходит успешно, потому что артистка смогла посетить день рождения любимого внука.На днях на своей официальной страничке в социальной сети Instagram София Ротару опубликовала фотографию своего внука Анатолия и поздравила его с днем рождения. "Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем! ❤️" – написала София Ротару.При этом лишь сейчас в приложении Stories появились фотографии с праздника, приуроченного к радостной дате. Судя по снимкам, на дне рождения внука побывала и сама София Ротару. Для мероприятия популярная исполнительница выбрала лаконичный черный наряд, который дополнила белоснежной рубашкой. Завершали образ распущенные темные волосы.В Сети бурно отреагировали на фотографии Софии Ротару. По мнению наблюдательных поклонников, артистка "резко сдала". Дескать, несмотря на счастливую улыбку, выглядит усталой и нездоровой. А кто-то даже умудрился разглядеть мешки под глазами певицы.Судачат, что София Ротару не выступает и не посещает светских мероприятий из-за проблем со здоровьем. Ходят слухи, что у артистки вновь обнаружили туберкулез (такой диагноз певице ставили в 27 лет), и она проходит химиотерапию. А еще говорят, будто это выдуманный диагноз, а настоящий гораздо хуже.Отметим, что в 2018 году стало плохо на корпоративе, у нее случился гипертонический криз. После этого у артистки начались проблемы с памятью – она перестала узнавать собственных помощников. Врачи предположили, что перенесла на ногах множество сердечных приступов.Интересно, что сама певица утверждала, что ее отказ от корпоративов и участия в престижных музыкальных фестивалях продиктован лишь нежеланием накалять обстановку между Россией и Украиной.