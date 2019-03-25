Мария Порошина появилась на публике спустя пару месяцев после рождения своего пятого ребенка. Не обошлось без конфуза.

Мария Порошина появилась на публике спустя пару месяцев после рождения своего пятого ребенка. Не обошлось без конфуза.В январе Мария Порошина родила пятого ребенка – долгожданного сына, которого, по слухам, нарекли Андреем. Кто является отцом мальчика неизвестно, сама популярная актриса предпочитает не обсуждать подробности своей частной жизни с журналистами. Однако недавно 45-летняя артистка подкинула новый повод поговорить о ней.Мария Порошина появилась на премьере фильма "Балканский рубеж". Поддержать картину актриса пришла по приглашению ее бывшего мужа, актера Гоши Куценко. Несмотря на развод, артисты сумели сохранить прекрасные отношения. Говорят, Куценко оказывал помощь Порошиной по любому поводу и бежал спасать, едва от нее поступала такая просьба. Якобы Гоша даже усмирял ее ныне бывшего мужа, актера Илью Древнова, в моменты семейных конфликтов.На премьере Мария Порошина появилась в свободном синем кардигане, не сковывающем движений, с укладкой, в косметике. Артистка буквально сияла. Однако не обошлось без конфуза. В зрительном зале актриса нечаянно пролила кофе на куртку другой зрительницы. Извиняясь, Мария Порошина начала вытирать одежду бумажными платочками.Особо наблюдательные журналисты обратили внимание на безымянный палец правой руки актрисы. Его венчало золотое кольцо с прозрачным драгоценным камнем, поразительно похожее на обручальное. Дальше – больше. Ушлые репортеры умудрились снять Марию Порошину в обществе некого мужчины. Однако свое лицо он тщательно скрывал. "Вы приходитесь кем-то Марии?" – догоняя незнакомца, шествующего рядом с Порошиной, вопрошали журналисты. "Да, конечно", – ответил тот, однако не стал уточнять, кем именно.