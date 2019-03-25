В Одессе в крупном ДТП погибли дети известных в городе предпринимателей. Известно, что Сильвестр Сталонне приходится дальней родней одной из жертв.

В Одессе в крупном ДТП погибли дети известных вгороде предпринимателей. Известно, что Сильвестр Сталонне приходитсядальней родней одной из жертв.Автокатастрофа произошла около часа ночи 24 марта на проспекте Шевченко. Водитель BMW начал обгонять вторую машину, но вылетел на"встречку" и врезался в бетонный столб. Смертельнуюаварию зафиксировали камеры уличного наблюдения.Хозяина автомобиля выбросилоиз салона, но внутри загоревшейся машины осталась потерявшая сознание пассажирка.К тому моменту, когда BMW удалось потушить, она уже скончалась.Жертвами ДТП стали 22-летний брат чемпиона мирапо боксу Шамиль Гаджиев и 33-летняя дочь местного предпринимателя Виктория Кравченко, сообщает Dumskaya.net.Известно, что девушка – дальняя родственница актера Сильвестра Сталлоне поматеринской линии. У нее остались двое детей.Отец погибшей, ВалерийКравченко ранее неоднократно заявлял о своемродстве с Жаклин Сталлоне, матерью актера Сильвестра Сталлоне. Ее предки переехалив США из Одессы в 1888 году, передают 33Live.Ruru.Эту информацию далеко не все воспринимали всерьез. Однако в 2003году мать в интервью рассказала, что у нее в Одессе осталсяплемянник Валерий Кравченко.Сильвестр Сталонне – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. За свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях "Рокки", "Рэмбо", "Неудержимые" и "План побега".