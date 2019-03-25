Лариса Кудрявцева – самый знаменитый светский фотограф страны. Звезды ее знают, уважают, любят, а иногда и боятся, потому что она может подловить в самый неожиданный момент. А с актером Станиславов Садальским у Ларисы сложилась давняя многолетняя дружба.

Лариса Кудрявцева – самый знаменитый светский фотограф страны. Звезды ее знают, уважают, любят, а иногда и боятся, потому что она может подловить в самый неожиданный момент. А с актером Станиславов Садальским у Ларисы сложилась давняя многолетняя дружба.Празднование дня рождения Кудрявцевой с размахом прошло в ее любимом ресторане "Тифлисский дворик". Организовывал торжество, как настоящий благородный друг и мужчина, Стас Садальский. А в подарок любимой Ларе он преподнес изысканное колье в в виде миниатюрной позолоченной птички, чем довел Кудрявцеву до экстаза.Это редкое авторское украшение от модного парижского дизайнера долго выбирал и за ценой не постоял. Он хотел, чтобы любимая Кудрявцева была на светских тусовках и банкетах самой изысканной и стильной. Так и вышло.На церемонии вручения Второй международной профессиональной музыкальной премии BraVo все внимание гостей было приковано к роскошному украшению Ларисы. Даже сама оскаросноная актриса Хелен Миррен не могла отвести глаз! Не говоря уже о Киркорове, который тоже любит украшения и прямо-таки пожирал глазами птичку на шее у легендарного фотографа.Напомним, недавно Киркоров что устал от преследований Кудрявцевой с камерой." 31 декабря я планирую быть с детьми. Не хочется их оставлять одних в Новый год, который близко, – рассказывал певец. – А потом мы улетим отдыхать, но куда – не скажу. А то откроешь глаза 2 января, а тут Кудрявцева с фотоаппаратом стоит. Ну куда деваться?"