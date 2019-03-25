Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, успевает не только выступать и заниматься домашними обязанностями. Супруг Наташи Королевой продемонстрировал еще одно занятие.

Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, успевает не только выступать и заниматься домашними обязанностями. Супруг Наташи Королевой продемонстрировал еще одно занятие.Сергей Глушко не стесняется своего основного рода деятельности – он профессионально раздевается на публике. Со своей программой "Тарзан-шоу" супруг Наташи Королевой колесит по городам и весям, где неизменно пользуется бешеным успехом у дам. Немудрено. Для абсолютного эффекта Глушко обычно выбирает из зала любую женщину, выводит ее на сцену и начинает вокруг нее безудержно танцевать, эротично двигая различными частями тела.Однако это не единственная профессиональная деятельность Сергея. 49-летний Глушко играет в театре и снимается в кино. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram муж популярной певицы опубликовал видео, на котором занят озвучиванием своего героя. Сергей показал отрывок, в котором он, облаченный в белоснежный домашний халат, сидит на неприбранной постели, пытаясь спастись от мужчины, размахивающего перед его носом торшером."Озвучка фильма. Наговоришь всяКО в кадре...потом выкручивайся))) – пока попадешь....сам себе в рот🤣😊И да... будет кино.... скоро надеюсь)😊✌ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – рассказал Сергей Глушко. Распространяться о том, что за новый проект, в котором он принимает участие, супруг не стал. Он лишь сообщил, что фильм называется "Золотая осень". Однако Сергей уточнил, что это название рабочее.Многочисленные подписчики порадовались за и выразили надежду поскорее увидеть новое творение с участием любимого артиста.