Президентские выборы на Украине под угрозой срыва. Лидер Незалежной Петр Порошенко сомневается в своей победе из-за недостаточной поддержки избирателей. Риск поражения заставляет главу государства отказаться от выборов.

Президентские выборы на Украине под угрозой срыва. Лидер Незалежной Петр Порошенко сомневается в своей победе из-за недостаточной поддержки избирателей. Риск поражения заставляет главу государства отказаться от выборов.Украинский лидер не хочет проводить выборы, поэтомупопытается голосование очередной провокацией в Донбассе. С заявлением онамерениях Порошенко выступил глава пресс-службы вооруженных сил Донецкойреспублики Даниил Безносов.По его словам, для отказа от выборов Киеву необходимы двегромкие провокации: одна – против сотрудников ОБСЕ, другая – в отношении мирныхграждан с как можно большим количеством жертв. Безносов заявил, что инцидентымогут произойти на подконтрольной Украине территории Донбасса.В доказательство представитель ДНР рассказал о минированиипунктов пропуска. "Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "СтаницаЛуганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля,установленные в районе КПВВ "Золотое", – уточнил Безносов.Подрыв мирных жителей на минах попытаетсяпредставить как очередной акт "российской агрессии". После этогоничего не помешает украинскому лидеру отменить выборы и начать полномасштабныебоевые действия, уверен представитель вооруженных сил ДНР.Подобный вариант развития событий не стоит сбрасывать сосчетов, учитывая, что Порошенко имеет более чем высокие шансы остаться поитогам голосования у разбитого корыта. За неделю до президентских выборов наУкраине – 2019 рейтинг лидера Незалежной оставляет желать лучшего: за негоготовы проголосовать 15-17% тех, кто придет на выборы.Предвидя поражение , украинская элита в открытуюбросает ему вызов. На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков объявил об отказеподчиняться главе государства. А бывший премьер-министр Юлия Тимошенко призвалалидера Незалежной готовиться к тюремному сроку.