Президентские выборы на Украине под угрозой срыва. Лидер Незалежной Петр Порошенко сомневается в своей победе из-за недостаточной поддержки избирателей. Риск поражения заставляет главу государства отказаться от выборов.
Президентские выборы на Украине под угрозой срыва. Лидер Незалежной Петр Порошенко сомневается в своей победе из-за недостаточной поддержки избирателей. Риск поражения заставляет главу государства отказаться от выборов.
Украинский лидер не хочет проводить выборы, поэтому
попытается голосование очередной провокацией в Донбассе. С заявлением о
намерениях Порошенко выступил глава пресс-службы вооруженных сил Донецкой
республики Даниил Безносов.
По его словам, для отказа от выборов Киеву необходимы две
громкие провокации: одна – против сотрудников ОБСЕ, другая – в отношении мирных
граждан с как можно большим количеством жертв. Безносов заявил, что инциденты
могут произойти на подконтрольной Украине территории Донбасса.
В доказательство представитель ДНР рассказал о минировании
пунктов пропуска. "Прихвостни Порошенко закрывают КПВВ "Станица
Луганская" и насильно отправляют мирных жителей на минные поля,
установленные в районе КПВВ "Золотое", – уточнил Безносов.
Подрыв мирных жителей на минах попытается
представить как очередной акт "российской агрессии". После этого
ничего не помешает украинскому лидеру отменить выборы и начать полномасштабные
боевые действия, уверен представитель вооруженных сил ДНР.
Подобный вариант развития событий не стоит сбрасывать со
счетов, учитывая, что Порошенко имеет более чем высокие шансы остаться по
итогам голосования у разбитого корыта. За неделю до президентских выборов на
Украине – 2019 рейтинг лидера Незалежной оставляет желать лучшего: за него
готовы проголосовать 15-17% тех, кто придет на выборы.
Предвидя поражение , украинская элита в открытую
бросает ему вызов. На прошлой неделе глава МВД Арсен Аваков объявил об отказе
подчиняться главе государства. А бывший премьер-министр Юлия Тимошенко призвала
лидера Незалежной готовиться к тюремному сроку.