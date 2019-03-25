Киев причастен к трагедии с малайзийским Boeing, самолет сбили украинские военные. Сбежавший из
Незалежной экс-сотрудник спецслужб Василий Прозоров сделал громкое заявление.
Киев причастен к трагедии с малайзийским Boeing, самолет сбили украинские военные. Сбежавший из
Незалежной экс-сотрудник спецслужб Василий Прозоров сделал громкое заявление.
Перебежчик располагает информацией о том, что к трагедии в
небе над Донбассом причастна Украина. Детали Прозоров не раскрыл, но назвал
имена людей, которые пытались скрыть подробности крушения рейса МН17. Это – нынешний
замглавы администрации президента Валерий Кондратюк и начальник главного
управления разведки Минобороны Василий Бурба.
Экс-сотрудник СБУ работал в этой организации с 1999 по 2018
годы, а с мая 2014-го фактически возглавлял штаб так называемой антитеррористической операции, которую начал Киев против жителей Донбасса. В
качестве подтверждения своей работы Василий Прозоров продемонстрировал журналистам
в Москве грамоту "За высокий профессионализм и приверженность делу укрепления
государственной безопасности Украины" и документы к медали "За службу
государству".
Напомним, в июле 2014 года направлявшийся из Амстердама в
Куала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение над Донбассом. Погибли все
находившиеся на борту 298 человек. В то время там шли активные боевые действия между украинскими военным и ополченцами.
Запад обвинил Россию в том, что это она
сбила самолет. За годы, прошедшие со дня трагедии, Москва не раз предлагала
международным следователям помощь и предоставляла техническую и даже
секретную информацию, ни принимавшуюся в расчет.
Голландия до сих пор отказывается выдать Москве материалы о
крушении самолета. Следствие еще не закончено, но Европа и США в 2014
году ввели против России санкции за ее причастность к катастрофе, действие
которых каждый год продлевается.