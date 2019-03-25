Киев причастен к трагедии с малайзийским Boeing, самолет сбили украинские военные. Сбежавший из Незалежной экс-сотрудник спецслужб Василий Прозоров сделал громкое заявление.

Киев причастен к трагедии с малайзийским Boeing, самолет сбили украинские военные. Сбежавший изНезалежной экс-сотрудник спецслужб Василий Прозоров сделал громкое заявление.Перебежчик располагает информацией о том, что к трагедии внебе над Донбассом причастна Украина. Детали Прозоров не раскрыл, но назвалимена людей, которые пытались скрыть подробности крушения рейса МН17. Это – нынешнийзамглавы администрации президента Валерий Кондратюк и начальник главногоуправления разведки Минобороны Василий Бурба.Экс-сотрудник СБУ работал в этой организации с 1999 по 2018годы, а с мая 2014-го фактически возглавлял штаб так называемой антитеррористической операции, которую начал Киев против жителей Донбасса. Вкачестве подтверждения своей работы Василий Прозоров продемонстрировал журналистамв Москве грамоту "За высокий профессионализм и приверженность делу укреплениягосударственной безопасности Украины" и документы к медали "За службугосударству".Напомним, в июле 2014 года направлявшийся из Амстердама вКуала-Лумпур малайзийский Boeing потерпел крушение над Донбассом. Погибли всенаходившиеся на борту 298 человек. В то время там шли активные боевые действия между украинскими военным и ополченцами.Запад обвинил Россию в том, что это онасбила самолет. За годы, прошедшие со дня трагедии, Москва не раз предлагаламеждународным следователям помощь и предоставляла техническую и дажесекретную информацию, ни принимавшуюся в расчет.Голландия до сих пор отказывается выдать Москве материалы окрушении самолета. Следствие еще не закончено, но Европа и США в 2014году ввели против России санкции за ее причастность к катастрофе, действиекоторых каждый год продлевается.