Большинство из нас начинают заботиться о собственном здоровье лишь после того, как болезнь дала о себе знать. Но немногие задумываются о том, что любой недуг можно предотвратить. Распознать заболевание поможет своевременная сдача анализов.

Большинство из нас начинают заботиться о собственном здоровье лишь после того, как болезнь дала о себе знать. Но немногие задумываются о том, что любой недуг можно предотвратить. Распознать заболевание поможет своевременная сдача анализов.С 15 февраля по 30 апреля 2019 года в отделениях сетимедицинских лабораторий "Гемотест" по всей России действует акция"За здоровый образ жизни". Всем желающим дарится скидка 150 рублей налюбые медицинские анализы. За время акции скидочный купон скачали уже большеста тысяч человек.В медицинской лаборатории "Гемотест" можно сдатьанализы на инфекции, выявить беременность, определить гормональный фон,состояние иммунитета и многое другое. Для родителей и их детей, а также длябудущих мам сеть лабораторий разработала скрининговые программы обследованияорганизма.В составе каждого комплекса – основные лабораторныеисследования по самым разным заболеваниям и состоянием организма. Так, восемьпоказателей здоровья "Твоя биохимия" в "Гемотесте" можносдать всего лишь за 290 рублей. Перечень исследований для профилактическогообследования посетитель может стать самостоятельно или после бесплатной консультациис врачом по телефону.В сети медицинских лабораторий есть и узкоспециализированныенаправления. К примеру, в рамках проекта "Онкологическая экспертиза"разработаны особые диагностические программы для пациентов, с помощью которыхможно своевременно выявлять не только злокачественные новообразования, но иразличные формы предраковых заболеваний, а также предрасположенность к нимпациента.Скачать скидочныйкупон можно на . Это отличная возможность проверить здоровье и сберечь время и деньги.