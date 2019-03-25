Помощник режиссёра прослужила 36 лет Владимирской драматической сцене

Помощник режиссёра прослужила 36 лет Владимирской драматической сценеВладимирский академический театр драмы с глубоким прискорбием извещает, что 24 марта на 57-м году жизни скоропостижно скончалась помощник режиссёра Римма Николаева, которая 36 лет прослужила Владимирской драматической сцене.В театре её называют профессионалом-универсалом высочайшего класса. Помрежем она стала 28 лет назад - в 1991 году. На её счету тысячи проведённых спектаклей и сотни названий постановок. Римму Николаеву награждали благодарностью Министра культуры и массовых коммуникаций РФ и Почётной медалью «За преданное служение театру». Римма Николаева была очень глубоким, искренним и чутким человеком, она пользовалась всеобщей любовью и уважением.Прощание с Риммой Николаевой пройдёт завтра, 26 марта, с 10:00 в траурном зале по адресу: улица Большая Нижегородская, дом 65.