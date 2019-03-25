Молодой человек, устроивший дрифт на грузовом автомобиле в Зеленограде, был привлечен к административной ответственности...

Ранее в сети Интернет был опубликован видеоролик, на котором грузовая машина осуществляет дрифт на парковке Центральной площади Зеленограда.По данному факту сотрудниками ОР ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве было проведено административное расследование.В рамках проверки полицейские установили личность водителя. Им оказался 22-летний приезжий. Молодой человек был привлечен к административной ответственности по ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования» и ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31