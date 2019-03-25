При личном досмотре у мужчины был изъят брикет коричневого цвета растительного происхождения, в ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили еще десять брикетов...

«Сотрудники 2 Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства – гашиша», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе проверочных мероприятий на улице Адмирала Корнилова сотрудники полиции остановили автомобиль «Тойота». При проверке документов инспекторы ГИБДД обратили внимание, что пассажир вышеуказанного транспортного средства сильно нервничает, на вопросы отвечает неохотно.При личном досмотре у мужчины был изъят брикет коричневого цвета растительного происхождения, в ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили еще десять брикетов.Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем, общей массой более 1 кг.Следствием ОМВД России по району «Коммунарский» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81