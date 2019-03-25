Злоумышленники, придя в гости к потерпевшему, стали избивать его, после чего похитили личные вещи, ювелирные изделия и скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО и оперативниками ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали двоих приезжих, подозреваемых в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение от 25-летнего мужчины о разбойном нападении в квартире на Озерной улице. Потерпевший рассказал, что некоторое время назад через сеть Интернет познакомился с двумя молодыми людьми и пригласил их в гости. Открыв дверь, новые знакомые стали избивать его, после чего похитили личные вещи и ювелирные изделия и скрылись с места происшествия на автомобиле. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Нижняя Масловка. Ими оказались двое приезжих 25 и 28 лет, один из которых ранее судим.По данному факту следствием ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29